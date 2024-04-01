بورصة الدار البيضاء تسجل انخفاض طفيف فى نهاية تداولاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين، على وقع الأحمر.
وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,02%، ليستقر بذلك عند 13.007,12 نقطة.
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وسجل كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على التوالي، انخفاضا بنسبة 0,21 %إلى 1.056,49 و0,39% إلى 952,52 نقطة.
من جهته، شهد“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 2,06% إلى 1.141,17 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي، خسارة بنسبة 0,15% إلى 11.998,86 نقطة، وبنسبة 0,16% إلى 10.867,81 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 306,7 مليون درهم، تحققت بالأساس في السوق المركزي (الأسهم).
أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 671,1 مليار درهم.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108046522
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