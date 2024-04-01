بورصة الدار البيضاء تسجل انخفاض طفيف فى نهاية تداولاتها

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين، على وقع الأحمر.

وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,02%، ليستقر بذلك عند 13.007,12 نقطة.

موضوعاتمؤشرات وول ستريت تبدأ تعاملات شهر أبريل على تراجع انخفاض إنتاج أوبك في مارس وسط تراجع صادرات العراق ونيجيريا “المركزي الكويتي” يخصص إصدار سندات بقيمة 792 مليون دولار

وسجل كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على التوالي، انخفاضا بنسبة 0,21 %إلى 1.056,49 و0,39% إلى 952,52 نقطة.

من جهته، شهد“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 2,06% إلى 1.141,17 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي، خسارة بنسبة 0,15% إلى 11.998,86 نقطة، وبنسبة 0,16% إلى 10.867,81 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 306,7 مليون درهم، تحققت بالأساس في السوق المركزي (الأسهم).

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 671,1 مليار درهم.

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