انخفاض إنتاج أوبك في مارس وسط تراجع صادرات العراق ونيجيريا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت مصادر إن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك من النفط انخفض في شهر مارس الماضي، بما يعكس انخفاض صادرات العراق ونيجيريا على خلفية التخفيضات الطوعية المستمرة للإمدادات من جانب بعض الأعضاء والمتفق عليها ضمن تحالف أوبك+ الأوسع.
وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بقطاع النفط أن أوبك ضخت 26.42 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بانخفاض 50 ألف برميل يومياً عن فبراير .
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وكانت أسعار النفط قد أنهت تداولات الماضي على ارتفاع بأكثر من 7 في%، حيث صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 7.4 %ة وعقود خام“برنت” بنسبة 7.15%.
كذلك، لقيت أسواق النفط دعماً من مؤشرات إيجابية على انتعاش الاقتصاد الصيني، إذ سجّل النشاط الشهري للمصانع الشهر الماضي في الصين نمواً للمرة الأولى منذ ستة أشهر.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108046521
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