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انخفاض إنتاج أوبك في مارس وسط تراجع صادرات العراق ونيجيريا

4/1/2024 11:20:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت مصادر إن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك من النفط انخفض في شهر مارس الماضي، بما يعكس انخفاض صادرات العراق ونيجيريا على خلفية التخفيضات الطوعية المستمرة للإمدادات من جانب بعض الأعضاء والمتفق عليها ضمن تحالف أوبك+ الأوسع.

وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بقطاع النفط أن أوبك ضخت 26.42 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بانخفاض 50 ألف برميل يومياً عن فبراير .

موضوعات متعلقة مؤشرات وول ستريت تبدأ تعاملات شهر أبريل على تراجع بورصة الدار البيضاء تسجل انخفاض طفيف فى نهاية تداولاتها “المركزي الكويتي” يخصص إصدار سندات بقيمة 792 مليون دولار

وكانت أسعار النفط قد أنهت تداولات الماضي على ارتفاع بأكثر من 7 في%، حيث صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 7.4 %ة وعقود خام“برنت” بنسبة 7.15%.

كذلك، لقيت أسواق النفط دعماً من مؤشرات إيجابية على انتعاش الاقتصاد الصيني، إذ سجّل النشاط الشهري للمصانع الشهر الماضي في الصين نمواً للمرة الأولى منذ ستة أشهر.


المصدر:

MENAFN01042024000202011048ID1108046521

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