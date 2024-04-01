انخفاض إنتاج أوبك في مارس وسط تراجع صادرات العراق ونيجيريا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر إن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك من النفط انخفض في شهر مارس الماضي، بما يعكس انخفاض صادرات العراق ونيجيريا على خلفية التخفيضات الطوعية المستمرة للإمدادات من جانب بعض الأعضاء والمتفق عليها ضمن تحالف أوبك+ الأوسع.

وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بقطاع النفط أن أوبك ضخت 26.42 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بانخفاض 50 ألف برميل يومياً عن فبراير .

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وكانت أسعار النفط قد أنهت تداولات الماضي على ارتفاع بأكثر من 7 في%، حيث صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 7.4 %ة وعقود خام“برنت” بنسبة 7.15%.

كذلك، لقيت أسواق النفط دعماً من مؤشرات إيجابية على انتعاش الاقتصاد الصيني، إذ سجّل النشاط الشهري للمصانع الشهر الماضي في الصين نمواً للمرة الأولى منذ ستة أشهر.





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