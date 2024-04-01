مؤشرات وول ستريت تبدأ تعاملات شهر أبريل على تراجع

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الأسهم اليوم الاثنين، في بورصة وول ستريت ، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي مع بداية الربع الثاني من العام، في حين يدقق المتداولون في بيانات التضخم الأمريكية الجديدة وسط مخاوف من تباطؤ ارتفاع الأسواق.
وخسر مؤشر داو جونز 500 240.52 نقطة أو 0.60% فيما تراجع S&P 500 بنسبة 0.20% أما مؤشر ناسداك المركب فقد ارتفع بنسبة 0.11%.
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وأنهت وول ستريت شهر مارس بأرباح عالية، بعد أن واصلت ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي. هذه المكاسب الشهرية والفصلية جعلت مؤشر داو جونز يقترب من مستوى 40 ألف نقطة. ومع ذلك، فإن انخفاض يوم الاثنين أبعده عن المستوى المهم.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108046520
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