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مؤشرات وول ستريت تبدأ تعاملات شهر أبريل على تراجع

4/1/2024 11:20:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الأسهم اليوم الاثنين، في بورصة وول ستريت ، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي مع بداية الربع الثاني من العام، في حين يدقق المتداولون في بيانات التضخم الأمريكية الجديدة وسط مخاوف من تباطؤ ارتفاع الأسواق.

وخسر مؤشر داو جونز 500 240.52 نقطة أو 0.60% فيما تراجع S&P 500 بنسبة 0.20% أما مؤشر ناسداك المركب فقد ارتفع بنسبة 0.11%.

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وأنهت وول ستريت شهر مارس بأرباح عالية، بعد أن واصلت ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي. هذه المكاسب الشهرية والفصلية جعلت مؤشر داو جونز يقترب من مستوى 40 ألف نقطة. ومع ذلك، فإن انخفاض يوم الاثنين أبعده عن المستوى المهم.

المصدر:

MENAFN01042024000202011048ID1108046520

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