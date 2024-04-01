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السويدى إليكتريك تستهدف زيادة استثماراتها فى قطاعى الكابلات والمحولات الكهربائية

4/1/2024 11:20:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك ، إن الشركة تستهدف زيادة استثماراتها خلال العام الجاري في قطاعي الكابلات والمحولات الكهربائية.

وأضاف السويدي لجريدة“البورصة”، أن زيادة الاستثمارات ستتم على مستوى المصانع محلياً على وجه الخصوص إلى جانب زيادة الاستثمارات بالدول التي تعمل بها المجموعة.

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وأوضح أن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة تتضمن فرصا واعدة للغاية خلال العام الجاري.

وحققت شركة السويدي إليكتريك أرباحاً بلغت 11.137 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 5.754 مليار جنيه خلال 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 152.186 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 92.167 مليار جنيه في 2022.

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