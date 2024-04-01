السويدى إليكتريك تستهدف زيادة استثماراتها فى قطاعى الكابلات والمحولات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك ، إن الشركة تستهدف زيادة استثماراتها خلال العام الجاري في قطاعي الكابلات والمحولات الكهربائية.
وأضاف السويدي لجريدة“البورصة”، أن زيادة الاستثمارات ستتم على مستوى المصانع محلياً على وجه الخصوص إلى جانب زيادة الاستثمارات بالدول التي تعمل بها المجموعة.
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وأوضح أن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة تتضمن فرصا واعدة للغاية خلال العام الجاري.
وحققت شركة السويدي إليكتريك أرباحاً بلغت 11.137 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 5.754 مليار جنيه خلال 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 152.186 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 92.167 مليار جنيه في 2022.
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