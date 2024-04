السعودية تفتح أسواقها للبذور البرازيلية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أذِنَتْ المملكة العربية السعودية باستيراد أنواع متعددة من البذور البرازيلية. وكانت كل من وزارتي الخارجية والزراعة والثروة الحيوانية البرازيليتين قد أعلنتا عن فتح السعودية لسوقها أمام هذه المنتجات مساء يوم الخميس 28 آذار/مارس، حيث يعتبر هذا الانجاز ثمرة العمل المشترك لكلتا الوزارتين.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارتين، فإن السوق السعودية تقدم إمكانيات كبيرة من خلال الطلب المتنامي فيها على استيراد البذور مدفوعاً ببرنامج تطوير إنتاج الخضروات في البيوت المحمية. وجاء في بيان الوزارتين:“إن فتح السوق يعزز المستوى العالي من الثقة في الخضروات البرازيلية من الناحية الصحية وقدرتها على توريد بذور ذات جودة عالية.

وقد بلغت عائدات البرازيل من مبيعاتها من البذور إلى السوق العالمية في العام الماضي ما قيمته 250 مليون دولار، حيث تم تصدير ما يقارب 47 ألف طن إلى أكثر من 120 دولة. وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الـ 11 ضمن قائمة أكبر وجهات المنتجات الزراعية البرازيلية، حيث بلغت الصادرات إلى السعودية وفقاً للحكومة في العام الماضي 2.93 مليار دولار.

©Hans Lucas/Eric Lafforgue/AFP

