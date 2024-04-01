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السعودية تفتح أسواقها للبذور البرازيلية

4/1/2024 11:14:58 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أذِنَتْ المملكة العربية السعودية باستيراد أنواع متعددة من البذور البرازيلية. وكانت كل من وزارتي الخارجية والزراعة والثروة الحيوانية البرازيليتين قد أعلنتا عن فتح السعودية لسوقها أمام هذه المنتجات مساء يوم الخميس 28 آذار/مارس، حيث يعتبر هذا الانجاز ثمرة العمل المشترك لكلتا الوزارتين.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارتين، فإن السوق السعودية تقدم إمكانيات كبيرة من خلال الطلب المتنامي فيها على استيراد البذور مدفوعاً ببرنامج تطوير إنتاج الخضروات في البيوت المحمية. وجاء في بيان الوزارتين:“إن فتح السوق يعزز المستوى العالي من الثقة في الخضروات البرازيلية من الناحية الصحية وقدرتها على توريد بذور ذات جودة عالية.

وقد بلغت عائدات البرازيل من مبيعاتها من البذور إلى السوق العالمية في العام الماضي ما قيمته 250 مليون دولار، حيث تم تصدير ما يقارب 47 ألف طن إلى أكثر من 120 دولة. وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الـ 11 ضمن قائمة أكبر وجهات المنتجات الزراعية البرازيلية، حيث بلغت الصادرات إلى السعودية وفقاً للحكومة في العام الماضي 2.93 مليار دولار.

©Hans Lucas/Eric Lafforgue/AFP

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