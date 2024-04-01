وزير المالية بحث تسريع وتيرة المشاريع المنفذة من الشركات الألمانية بالكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف يوم الأحد الماضي سفير جمهورية ألمانيا لدى الكويت هانس كريستيان رودولف.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي، إنه تم خلال اللقاء التأكيد على الروابط ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات والميادين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بمشروع تنفيذ وتوسعة محطة الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان والأعمال المكملة لها مع بذل الجهود والمساعي المشتركة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه هذا التعاون المشترك وتسريع وتيرة المشاريع المحلية الأخرى مع الشركات الألمانية قيد التنفيذ، بالإضافة إلى الرغبة المشتركة للتوقيع على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين في المستقبل القريب.
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