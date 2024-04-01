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وزير المالية بحث تسريع وتيرة المشاريع المنفذة من الشركات الألمانية بالكويت

4/1/2024 11:07:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف يوم الأحد الماضي سفير جمهورية ألمانيا لدى الكويت هانس كريستيان رودولف.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي، إنه تم خلال اللقاء التأكيد على الروابط ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات والميادين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بمشروع تنفيذ وتوسعة محطة الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان والأعمال المكملة لها مع بذل الجهود والمساعي المشتركة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه هذا التعاون المشترك وتسريع وتيرة المشاريع المحلية الأخرى مع الشركات الألمانية قيد التنفيذ، بالإضافة إلى الرغبة المشتركة للتوقيع على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين في المستقبل القريب.

MENAFN01042024000130011022ID1108046473

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