جمعية ضاحية جابر العلي تختتم فالك الفوز

(MENAFN
- Al-Anbaa) صرح د.حسن البواردي ممثل جمعية ضاحية جابر العلي التعاونية في اتحاد الجمعيات التعاونية، بأنه تم الانتهاء من مسابقة فالك الفوز الثانية بمشاركة 48 فريقا، وكان الفوز في نهاية المسابقة من صالح فريقي «أخو رفعة» و«عبدالله بن الزبير».
وأضاف البواردي أن مسابقة هذه السنة تميزت بأن جميع الفرق والمشاركين من مساهمي منطقة جابر العلي، حيث كان من المفترض مشاركة 30 فريقا حسب إعلان المسابقة، وتم اتخاذ قرار بزيادة عدد الفرق إلى 48 فريقا وإشراك جميع المتقدمين للمسابقة، ونتوجه بالشكر للجنة المنظمة على حسن التنظيم والإشراف على المسابقة حتى انتهت بالنجاح، كما نشكر جميع الفرق المشاركة والحضور الكريم من الجمهور الذي حرص على التواجد خلال فعاليات المسابقة. وأكد البواردي على دور مجلس الإدارة في دعم كل الأنشطة والفعاليات المميزة والحرص على تقديم المزيد والأفضل دائما في مختلف المجالات.
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