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جمعية ضاحية جابر العلي تختتم فالك الفوز

4/1/2024 11:07:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صرح د.حسن البواردي ممثل جمعية ضاحية جابر العلي التعاونية في اتحاد الجمعيات التعاونية، بأنه تم الانتهاء من مسابقة فالك الفوز الثانية بمشاركة 48 فريقا، وكان الفوز في نهاية المسابقة من صالح فريقي «أخو رفعة» و«عبدالله بن الزبير».
وأضاف البواردي أن مسابقة هذه السنة تميزت بأن جميع الفرق والمشاركين من مساهمي منطقة جابر العلي، حيث كان من المفترض مشاركة 30 فريقا حسب إعلان المسابقة، وتم اتخاذ قرار بزيادة عدد الفرق إلى 48 فريقا وإشراك جميع المتقدمين للمسابقة، ونتوجه بالشكر للجنة المنظمة على حسن التنظيم والإشراف على المسابقة حتى انتهت بالنجاح، كما نشكر جميع الفرق المشاركة والحضور الكريم من الجمهور الذي حرص على التواجد خلال فعاليات المسابقة. وأكد البواردي على دور مجلس الإدارة في دعم كل الأنشطة والفعاليات المميزة والحرص على تقديم المزيد والأفضل دائما في مختلف المجالات.

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