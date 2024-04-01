الذهب يحقق ارتفاعات قياسية بدعم آمال خفض الفائدة الأميركية

(MENAFN
- Al-Anbaa) لامست أسعار الذهب أمس مستوى مرتفعا على نحو قياسي، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأميركي اعتدل في فبراير، ما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل.
وخلال تعاملات الأمس، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.27% إلى 2260 دولارا للأونصة، وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2256.09 دولارا للأونصة في وقت سابق من الجلسة، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.94% إلى 2282 دولارا للأونصة.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة عملات منافسة، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إن أحدث بيانات للتضخم الأميركي «تتفق مع ما نرغب في رؤيته».
ويتوقع المتعاملون بنسبة 69% أن يقوم «المركزي» الأميركي بخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. وتعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
MENAFN01042024000130011022ID1108046471
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.