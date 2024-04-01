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الذهب يحقق ارتفاعات قياسية بدعم آمال خفض الفائدة الأميركية

4/1/2024 11:07:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لامست أسعار الذهب أمس مستوى مرتفعا على نحو قياسي، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأميركي اعتدل في فبراير، ما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل.
وخلال تعاملات الأمس، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.27% إلى 2260 دولارا للأونصة، وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2256.09 دولارا للأونصة في وقت سابق من الجلسة، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.94% إلى 2282 دولارا للأونصة.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة عملات منافسة، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إن أحدث بيانات للتضخم الأميركي «تتفق مع ما نرغب في رؤيته».
ويتوقع المتعاملون بنسبة 69% أن يقوم «المركزي» الأميركي بخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. وتعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

MENAFN01042024000130011022ID1108046471

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