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بورصة الكويت الأفضل أداء خليجيا في الربع الأول

4/1/2024 11:07:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن بورصة الكويت واصلت احتفاظها بمركز الصدارة على مستوى دول الخليج بمكاسب بلغت نسبتها 7.5% في الربع الأول من العام 2024، فيما بلغت القيمة الرأسمالية للسوق 142.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وسجلت تداولات شهر مارس نحو 2.9 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن أسواق دبي والسعودية جاءت بعد الكويت بمكاسب بلغت نسبتها 4.6% و3.6% على التوالي، وعلى جانب الأسواق المتراجعة، جاء مؤشر سوق قطر للأوراق المالية في الصدارة بفقده نسبة 9.1% من قيمته، يليه مؤشر سوق أبوظبي العام الذي انخفض بنسبة 3.7% في الربع الأول من العام 2024.
كما يعكس هذا الانخفاض تراجع القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة خلال الشهر، وشمل ذلك كل من قطاعات الاتصالات والبنوك والطاقة والتي سجلت انخفاضات بمعدلات منخفضة في خانة الآحاد، وجاء في صدارة القطاعات المتراجعة مؤشر قطاع الأدوية بنسبة 9.6%، تلاه مؤشر قطاع الفنادق والترفيه بانخفاضه بنسبة 8.1%.
فيما تراجع مؤشرا قطاع الاتصالات وقطاع البنوك بانخفاضها بنسبة 3.5% و3.3%، على التوالي، أما على صعيد القطاعات الرابحة، جاء مؤشر قطاع المرافق العامة في الصدارة بتحقيقه لمكاسب جيدة بنسبة 7.1%، تبعه مؤشر التأمين بنسبة 6.8% ومؤشر قطاع المالية المتنوعة بنسبة 6.3%.
بورصة الكويت
تراجعــت مؤشرات البورصة الكويتية في مارس 2024 بعد تسجيل خسائر واسعة النطاق أثرت سلبا على معظم قطاعات البورصة. فعلى صعيد مؤشرات السوق، شهد مؤشر السوق الرئيسي أكبر انخفاض شهري بنسبة 1.7% في ظل اتجاه أداء الأسهم المكونة للمؤشر نحو الانخفاض.
وسجل مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام انخفاضا شهريا بنسبة 1.5%، على التوالي، في حين تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.4% خلال الشهر. كما يعكس أداء البورصة في الربع الأول من العام 2024 أيضا تفوق أداء أسهم السوق الأول نسبيا، إذ سجل المؤشر مكاسب بنسبة 7.5%.
في حين سجل كل من مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق الرئيسي 50 مكاسب أقل بنسبة 7.5% و7.1% على التوالي. وشهد مؤشر السوق العام الأوسع نطاقا مكاسب بنسبة 7.5% في الربع الأول من العام 2024، والتي تعد الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
السعودية
سجل مؤشر السوق السعودي (تاسي) انخفاضا شهريا في مارس 2024. وكانت البورصة السعودية قد سجلت أعلى مستويات الإغلاق في 21 مارس 2024 بوصولها إلى 12.835.65 نقطة، إلا أن التراجعات المستمرة خلال جلسات التداول الأخيرة دفعت المؤشر للتراجع دون مستوى 12.500 لينهي تداولات الشهر عند مستوى 12.401.6 نقطة، ليسجل بذلك تراجعا شهريا بنسبة 1.8%. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، سجل أداء السوق السعودي منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه نموا شهريا بنسبة 3.7%. وعلى صعيد نشاط السوق الرئيسي، شهد الشهر الإدراج الثالث منذ بداية العام الحالي، حيث تم إدراج سهم شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية ضمن قطاع إنتاج الأغذية.
الإمارات
سجل مؤشر فوتسي أبوظبي انخفاضا هامشيا بنسبة 0.3% خلال شهر مارس 2024، مواصلا اتجاهه الهبوطي في العام 2024 لينهي تداولات الشهر عند 9.228.09 نقطة. كما أدى هذا الانخفاض إلى تفاقم معدل التراجع من حيث الأداء منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه والذي وصل إلى 3.7%، وهو ثاني أعلى معدل تراجع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والسوق الوحيد الآخر المتراجع إلى جانب قطر.
سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي تراجعا بنسبة 1.5% خلال شهر مارس 2024، فيما يعد أول تراجع يسجله بعد خمسة أشهر متتالية من المكاسب، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 4.246.3 نقطة.
قطر
سجلت بورصة قطر أكبر انخفاض على أساس شهري في مارس 2024. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 9.847.1 نقطة مسجلا تراجعا بنسبة 6.0%. وسجل مؤشر قطر لجميع الأسهم انخفاضا بنسبة 3.6%، ما يشير بصفة رئيسية إلى تراجع الأسهم الكبيرة في السوق. وفي ظل الانخفاض الذي سجلته البورصة خلال شهر مارس 2024، تعمق انخفاض مؤشر بورصة قطر 20 منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه إلى 9.1%، في حين تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 5.7%.
البحرين وعُمان
سجل المؤشر العام لبورصة البحرين مكاسب بنسبة 1.9% في مارس 2024 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 2.042.67 نقطة. وعلى صعيد الأداء القطاعي، مالت الكفة لصالح القطاعات الرابحة بعد أن سجلت أربعة من مؤشرات القطاعات السبعة مكاسب خلال شهر مارس 2024، بينما تراجعت القطاعات الثلاثة المتبقية خلال الفترة نفسها. ويعزى النمو الهائل لمؤشر المواد الأساسية (+6.1%) في مارس 2024 بصفة رئيسية إلى نمو سعر سهم شركة ألمنيوم البحرين، الشركة الوحيدة المدرجة ضمن المؤشر، بالقيمة نفسها.
فيما سجل مؤشر سوق مسقط 30 ثاني أكبر مكاسب شهرية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2024 بنسبة 1.8% لينهي تداولات الشهر عند مستوى 4.635.71 نقطة. وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجلت مؤشرات القطاعات الثلاثة في البورصة مكاسب خلال الشهر.

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