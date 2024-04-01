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الخليج يدعم حملة الهلال الأحمر أغيثوا فلسطين

4/1/2024 11:07:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن الفعاليات والمبادرات النوعية التي ينظمها خلال شهر رمضان الفضيل، أعلن بنك الخليج دعمه للحملة الخيرية، التي تنظمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، تحت شعار «أغيثوا فلسطين»، تجاوبا مع جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني الرامية إلى تخفيف معاناة أهالي غزة المتضررين من الحرب.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من بنك الخليج إلى مقر جمعية الهلال الحمر الكويتي، ويضم الوفد كلا من مديرة إدارة الموارد البشرية سلمى الحجاج، ومدير إدارة الخدمات المصرفية الشخصية محمد القطان ورئيسة التسويق التنفيذية نجلاء العيسى، وكان في استقبالهم مدير عام جمعية الهلال الأحمر عبدالرحمن العون.
وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام ـ رئيس التسويق في بنك الخليج، نجلاء العيسى: حرصنا في بنك الخليج على مد يد العون لأهالينا في غزة في ظل الظروف العصيبة التي يمرون فيها، من خلال التعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، التي تقوم بدور مميز ممثلا عن الكويت وشعبها في كل القضايا الإنسانية حول العالم.
وأشارت إلى أن «الخليج» يواصل التزامه القوي ببرنامج الاستدامة، على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، عبر العديد من المبادرات التي يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على البنك والمجتمع، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت.
وأكدت حرص البنك كمؤسسة مالية على دعم مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر، لما لها من دور اجتماعي وإنساني متميز، إذ نؤمن بأن القطاع الخاص له دور مهم في دعم جهود منظمات المجتمع المدني تجاه كل القضايا الإنسانية.
ولفتت إلى أن المساهمة في دعم حملة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، تأتي ضمن حزمة من المبادرات الخيرية، التي أطلقها بنك الخليج خلال شهر رمضان الكريم، وشملت توزيع وجبات إفطار صائم، و«توزيع الماجلة»، و«نقصة الخميس»، وغيرها.

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