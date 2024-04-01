الخليج يدعم حملة الهلال الأحمر أغيثوا فلسطين

(MENAFN
- Al-Anbaa) ضمن الفعاليات والمبادرات النوعية التي ينظمها خلال شهر رمضان الفضيل، أعلن بنك الخليج دعمه للحملة الخيرية، التي تنظمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، تحت شعار «أغيثوا فلسطين»، تجاوبا مع جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني الرامية إلى تخفيف معاناة أهالي غزة المتضررين من الحرب.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من بنك الخليج إلى مقر جمعية الهلال الحمر الكويتي، ويضم الوفد كلا من مديرة إدارة الموارد البشرية سلمى الحجاج، ومدير إدارة الخدمات المصرفية الشخصية محمد القطان ورئيسة التسويق التنفيذية نجلاء العيسى، وكان في استقبالهم مدير عام جمعية الهلال الأحمر عبدالرحمن العون.
وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام ـ رئيس التسويق في بنك الخليج، نجلاء العيسى: حرصنا في بنك الخليج على مد يد العون لأهالينا في غزة في ظل الظروف العصيبة التي يمرون فيها، من خلال التعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، التي تقوم بدور مميز ممثلا عن الكويت وشعبها في كل القضايا الإنسانية حول العالم.
وأشارت إلى أن «الخليج» يواصل التزامه القوي ببرنامج الاستدامة، على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، عبر العديد من المبادرات التي يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على البنك والمجتمع، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت.
وأكدت حرص البنك كمؤسسة مالية على دعم مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر، لما لها من دور اجتماعي وإنساني متميز، إذ نؤمن بأن القطاع الخاص له دور مهم في دعم جهود منظمات المجتمع المدني تجاه كل القضايا الإنسانية.
ولفتت إلى أن المساهمة في دعم حملة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، تأتي ضمن حزمة من المبادرات الخيرية، التي أطلقها بنك الخليج خلال شهر رمضان الكريم، وشملت توزيع وجبات إفطار صائم، و«توزيع الماجلة»، و«نقصة الخميس»، وغيرها.
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