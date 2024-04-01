التجارة تطلق 24 خدمة جديدة عبر سهل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة التجارة والصناعة إطلاق 24 خدمة إلكترونية جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل أعمال».
وقالت «التجارة» في بيان لها، إن الخدمات الجديدة جاءت ضمن حزمة الخدمات التي عملت على إطلاقها في وقت قياسي بهدف توسع «التجارة» في أتمته ورقمنه وتحسين أداء الخدمات المقدمة من الوزارة إلى أصحاب الأعمال والشركات عبر تطبيق «سهل أعمال» الحكومية.
وبينت الوزارة أن الخدمات التي تم إطلاقها بلغ عددها 24 خدمة لـ 5 إدارات متنوعة من مختلف قطاعات الوزارة، وتتضمن الخدمات الإلكترونية الجديدة لإدارة العقار: شهادة لمن يهمه الأمر، وتجديد دفتر سمسرة، وتجديد صلاحية دفتر سمسرة، واستبدال دفتر سمسرة، وبدل فاقد دفتر سمسرة، وترخيص نشر إعلان بيع عقار داخل/ خارج الكويت مدة شهر، وترخيص نشر إعلان بيع عقار داخل/ خارج الكويت مدة 3 شهور، وإضافة إعلان بيع عقار إلى ترخيص قائم داخل الكويت، واستبدال شهادة مقيم عقار، وبدل فاقد شهادة مقيم عقار، ومتابعة طلبات إدارة عقار، وتجديد ترخيص مقيم عقار.
وتضمنت الخدمات الجديدة في إدارة الشركات: طلب طباعة مستخرج، ومتابعة طلبات طباعة مستخرج، وطلب طباعة صورة طبق الأصل، ومتابعة طلبات طباعة رخصة طبق الأصل، وطباعة تأشيرة في السجل التجاري، ومتابعة طلبات التأشيرة في السجل التجاري، ودخول لجنة توفيق الأوضاع، ومتابعة طلب دخول لجنة توفيق الأوضاع.
كما تم استحداث خدمتين خاصتين لإدارة التراخيص والخاصة في المؤسسات الفردية وهما: طلب دخول لجنة توفيق الأوضاع للمؤسسات - فردي، ومتابعة طلبات تعديلات التراخيص، وفي أدارة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أطلقت خدمة الإخطارات والعقوبات، ناهيك عن خدمة الاستعلام عن المخالفات التابعة لإدارة الرقابة التجارية.
وأكدت «التجارة» أن هذه الخدمات ما هي إلا تكملة للخدمات التي بدأت بإعادة تطويرها وإطلاقها خلال الأسابيع الماضية، مشددة على أنها مستمرة في إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق سهل الحكومي لتحسين بيئة الأعمال، ومواكبة لما تشهده القطاعات الحكومية والمنشآت التجارية من نقلة تقنية وتكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين من الأفراد وأصحاب الأعمال والشركات.
MENAFN01042024000130011022ID1108046468
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.