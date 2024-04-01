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التجارة تطلق 24 خدمة جديدة عبر سهل

4/1/2024 11:07:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة التجارة والصناعة إطلاق 24 خدمة إلكترونية جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل أعمال».
وقالت «التجارة» في بيان لها، إن الخدمات الجديدة جاءت ضمن حزمة الخدمات التي عملت على إطلاقها في وقت قياسي بهدف توسع «التجارة» في أتمته ورقمنه وتحسين أداء الخدمات المقدمة من الوزارة إلى أصحاب الأعمال والشركات عبر تطبيق «سهل أعمال» الحكومية.
وبينت الوزارة أن الخدمات التي تم إطلاقها بلغ عددها 24 خدمة لـ 5 إدارات متنوعة من مختلف قطاعات الوزارة، وتتضمن الخدمات الإلكترونية الجديدة لإدارة العقار: شهادة لمن يهمه الأمر، وتجديد دفتر سمسرة، وتجديد صلاحية دفتر سمسرة، واستبدال دفتر سمسرة، وبدل فاقد دفتر سمسرة، وترخيص نشر إعلان بيع عقار داخل/ خارج الكويت مدة شهر، وترخيص نشر إعلان بيع عقار داخل/ خارج الكويت مدة 3 شهور، وإضافة إعلان بيع عقار إلى ترخيص قائم داخل الكويت، واستبدال شهادة مقيم عقار، وبدل فاقد شهادة مقيم عقار، ومتابعة طلبات إدارة عقار، وتجديد ترخيص مقيم عقار.
وتضمنت الخدمات الجديدة في إدارة الشركات: طلب طباعة مستخرج، ومتابعة طلبات طباعة مستخرج، وطلب طباعة صورة طبق الأصل، ومتابعة طلبات طباعة رخصة طبق الأصل، وطباعة تأشيرة في السجل التجاري، ومتابعة طلبات التأشيرة في السجل التجاري، ودخول لجنة توفيق الأوضاع، ومتابعة طلب دخول لجنة توفيق الأوضاع.
كما تم استحداث خدمتين خاصتين لإدارة التراخيص والخاصة في المؤسسات الفردية وهما: طلب دخول لجنة توفيق الأوضاع للمؤسسات - فردي، ومتابعة طلبات تعديلات التراخيص، وفي أدارة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أطلقت خدمة الإخطارات والعقوبات، ناهيك عن خدمة الاستعلام عن المخالفات التابعة لإدارة الرقابة التجارية.
وأكدت «التجارة» أن هذه الخدمات ما هي إلا تكملة للخدمات التي بدأت بإعادة تطويرها وإطلاقها خلال الأسابيع الماضية، مشددة على أنها مستمرة في إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق سهل الحكومي لتحسين بيئة الأعمال، ومواكبة لما تشهده القطاعات الحكومية والمنشآت التجارية من نقلة تقنية وتكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين من الأفراد وأصحاب الأعمال والشركات.

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