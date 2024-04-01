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أركان توقع عقد بيع 3 عقارات استثمارية

4/1/2024 11:07:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة أركان الكويت العقارية عن توقيع عقد بيع 3 عقارات استثمارية محلية بمنطقة السالمية بقيمة إجمالية وقدرها 7.1 ملايين دينار.
وفي هذا الخصوص، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة أركان الكويت العقارية، عبدالرحمن حمد التركيت، أنه وعند إتمام البيع، فإن الأثر المالي سينعكس على البيانات المالية للشركة، وذلك من خلال تحقيق ربح وقدره مليون و28 ألف دينار. وأضاف في تصريح صحافي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لعام 2024، والتي تتضمن إعادة هيكلة محفظة عقاراتها وتجديدها بدقة عالية من خلال دراسة متأنية للسوق العقاري الكويتي وتوقعاته المستقبلية، للحفاظ على استقرار وضع الشركة وتعظيم الأصول للارتقاء والنمو بالأرباح السنوية للمساهمين والحفاظ على الاستقرار المالي للشركة.
وأكد التركيت أن الاستراتيجية الجديدة للشركة، إنما تهدف إلى تحسين وتطوير العقارات المملوكة لها بما يتلاءم مع احتياجات السوق وتطلعات المستثمرين، إذ يتمثل جزء مهم من هذه العملية في تحليل توجهات الطلب والعرض في السوق العقارية المحلية، بالإضافة إلى تقدير العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على قيمة العقارات.
وتابع يقول: يهدف هذا الجهد المتواصل إلى تعزيز موقع الشركة كلاعب رائد في قطاع العقارات، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والعملاء على حد سواء.
وكانت الشركة قد أعلنت من خلال الإفصاح عن المعلومات الجوهرية على موقع بورصة الكويت، وذلك وفقا للمادة 4-1-1 من الباب الرابع في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم 72 لسنة 2015.

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