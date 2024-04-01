Stc تواصل حملة إفطار الصائم

(MENAFN
- Al-Anbaa) تواصل شركة الاتصالات الكويتية stc، توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في مختلف أنحاء الكويت خلال شهر رمضان الكريم بالتعاون مع فريق زاجل التطوعي وتطبيق جاهز الكويت. وتندرج هذه المبادرة ضمن حملة stc الرمضانية 2024 التي تحمل شعار «بالخير نروح أبعد».
ويأتي توزيع وجبات الإفطار كمساهمة سنوية من stc للمجتمع تزامنا مع الشهر الكريم، وتتماشى المبادرة، التي تم فيها توزيع أكثر من 2000 وجبة في مختلف مناطق الكويت، أيضا مع برنامج المسؤولية المجتمعية المتكامل لشركة stc، والذي يركز على رد الجميل للمجتمع وتعزيز قنوات التواصل بين الأفراد في المجتمع.
ويعتبر توزيع وجبات الإفطار إحدى المبادرات العديدة التي أعلنت عنها stc كجزء من حملتها الرمضانية للعام 2024. وتهدف حملة «بالخير نروح أبعد» إلى تشجيع وتثقيف أفراد المجتمع حول تأثير العمل التطوعي لما له من تأثير إيجابي واسع على المجتمع ككل خاصة الأجيال الشابة. فمن خلال أهداف الحملة، ستواصل stc بتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي يمكن للأفراد المشاركة فيها على مدار الشهر، والتي ستسهم في تثقيف الأفراد حول أهمية المشاركة في العمل التطوعي باعتبار العطاء للمجتمع خطوة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة.
وأشارت stc إلى أن حملة إفطار الصائمين تعد إحدى ركائز برنامجها الرمضاني السنوي، وتحرص الشركة على تكثيف مبادراتها ضمن هذه الحملة كل عام، خاصة من خلال الجولات الميدانية المكثفة لإفطار الصائمين طوال الشهر الكريم.
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