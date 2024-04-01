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Stc تواصل حملة إفطار الصائم

4/1/2024 11:07:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصل شركة الاتصالات الكويتية stc، توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في مختلف أنحاء الكويت خلال شهر رمضان الكريم بالتعاون مع فريق زاجل التطوعي وتطبيق جاهز الكويت. وتندرج هذه المبادرة ضمن حملة stc الرمضانية 2024 التي تحمل شعار «بالخير نروح أبعد».
ويأتي توزيع وجبات الإفطار كمساهمة سنوية من stc للمجتمع تزامنا مع الشهر الكريم، وتتماشى المبادرة، التي تم فيها توزيع أكثر من 2000 وجبة في مختلف مناطق الكويت، أيضا مع برنامج المسؤولية المجتمعية المتكامل لشركة stc، والذي يركز على رد الجميل للمجتمع وتعزيز قنوات التواصل بين الأفراد في المجتمع.
ويعتبر توزيع وجبات الإفطار إحدى المبادرات العديدة التي أعلنت عنها stc كجزء من حملتها الرمضانية للعام 2024. وتهدف حملة «بالخير نروح أبعد» إلى تشجيع وتثقيف أفراد المجتمع حول تأثير العمل التطوعي لما له من تأثير إيجابي واسع على المجتمع ككل خاصة الأجيال الشابة. فمن خلال أهداف الحملة، ستواصل stc بتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي يمكن للأفراد المشاركة فيها على مدار الشهر، والتي ستسهم في تثقيف الأفراد حول أهمية المشاركة في العمل التطوعي باعتبار العطاء للمجتمع خطوة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة.
وأشارت stc إلى أن حملة إفطار الصائمين تعد إحدى ركائز برنامجها الرمضاني السنوي، وتحرص الشركة على تكثيف مبادراتها ضمن هذه الحملة كل عام، خاصة من خلال الجولات الميدانية المكثفة لإفطار الصائمين طوال الشهر الكريم.

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