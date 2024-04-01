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محفوظ التجاري حريص على التواصل الدائم مع عملائه

4/1/2024 11:07:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت الإدارة التنفيذية في البنك التجاري الكويتي بحضور رئيس الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ ومدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي ومدير عام قطاع الموارد البشرية صادق العبدالله ونائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع ومسؤولي القطاعات المختلفة في البنك مأدبة الإفطار مع موظفي مركز الاتصال وإدارة الخدمات المصرفية الافتراضية تقديرا لجهودهم وتفانيهم في العمل على مدار العام، خصوصا في شهر رمضان المبارك خلال فترة الإفطار.
وقد جاء ترتيب هذه الفعالية في إطار حرص الإدارة التنفيذية على مشاركة موظفي مركز الاتصال وإدارة الخدمات المصرفية الافتراضية القائمين على خدمة العملاء مأدبة إفطار تعزيزا لروح الأسرة الواحدة التي يتميز بها البنك التجاري وتقديرا لجهود موظفي البنك وتقديم الدعم اللازم لهم، والاطلاع على سير العمل، والتأكد من تقديم خدمات مصرفية مميزة لعملاء البنك في جميع الأوقات.
وفي هذا السياق، قالت إلهام محفوظ: ندرك في البنك التجاري الكويتي أهمية التواصل مع عملائنا وخدمتهم على مدار الساعة من خلال موظفي مركز الاتصال وموظفي إدارة الخدمات المصرفية الافتراضية الذين لا يألون جهدا في خدمة العملاء على مدار الساعة وفي جميع الظروف، وأضافت مبينة أنه من هذا المنطلق جاءت هذه الزيارة لموظفي مركز الاتصال وإدارة المصرفية الافتراضية ومشاركتهم مأدبة الإفطار أثناء عملهم لتعزيز روح فريق العمل الواحد بين جميع الموظفين على اختلاف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية.
من جانبه، أكد عبدالعزيز الزعابي، أن البنك التجاري الكويتي يوظف أفضل التقنيات الرقمية الحديثة في مجال الاتصال والتواصل مع عملائه، ويعمل على حل كل المشكلات التي تواجه العملاء عند إتمام عملياتهم المصرفية من خلال وسائل متعددة مثل الدردشة ومحادثات الفيديو، لافتا إلى أهمية دور مركز الاتصال (1888225)، وكذلك إدارة الخدمات المصرفية الافتراضية في التواصل مع عملاء البنك بالرد على اتصالاتهم الواردة سواء من الكويت أو عند سفرهم للخارج ومساعدتهم فيما يتصل بالعديد من المعاملات المتعلقة بحساباتهم المصرفية وبطاقاتهم الائتمانية مع الإجابة على جميع استفساراتهم حول المعاملات المصرفية الأخرى، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز الاتصال وإدارة الخدمات المصرفية الافتراضية على مدار الساعة.

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