محفوظ التجاري حريص على التواصل الدائم مع عملائه

(MENAFN
- Al-Anbaa) شاركت الإدارة التنفيذية في البنك التجاري الكويتي بحضور رئيس الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ ومدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي ومدير عام قطاع الموارد البشرية صادق العبدالله ونائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع ومسؤولي القطاعات المختلفة في البنك مأدبة الإفطار مع موظفي مركز الاتصال وإدارة الخدمات المصرفية الافتراضية تقديرا لجهودهم وتفانيهم في العمل على مدار العام، خصوصا في شهر رمضان المبارك خلال فترة الإفطار.
وقد جاء ترتيب هذه الفعالية في إطار حرص الإدارة التنفيذية على مشاركة موظفي مركز الاتصال وإدارة الخدمات المصرفية الافتراضية القائمين على خدمة العملاء مأدبة إفطار تعزيزا لروح الأسرة الواحدة التي يتميز بها البنك التجاري وتقديرا لجهود موظفي البنك وتقديم الدعم اللازم لهم، والاطلاع على سير العمل، والتأكد من تقديم خدمات مصرفية مميزة لعملاء البنك في جميع الأوقات.
وفي هذا السياق، قالت إلهام محفوظ: ندرك في البنك التجاري الكويتي أهمية التواصل مع عملائنا وخدمتهم على مدار الساعة من خلال موظفي مركز الاتصال وموظفي إدارة الخدمات المصرفية الافتراضية الذين لا يألون جهدا في خدمة العملاء على مدار الساعة وفي جميع الظروف، وأضافت مبينة أنه من هذا المنطلق جاءت هذه الزيارة لموظفي مركز الاتصال وإدارة المصرفية الافتراضية ومشاركتهم مأدبة الإفطار أثناء عملهم لتعزيز روح فريق العمل الواحد بين جميع الموظفين على اختلاف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية.
من جانبه، أكد عبدالعزيز الزعابي، أن البنك التجاري الكويتي يوظف أفضل التقنيات الرقمية الحديثة في مجال الاتصال والتواصل مع عملائه، ويعمل على حل كل المشكلات التي تواجه العملاء عند إتمام عملياتهم المصرفية من خلال وسائل متعددة مثل الدردشة ومحادثات الفيديو، لافتا إلى أهمية دور مركز الاتصال (1888225)، وكذلك إدارة الخدمات المصرفية الافتراضية في التواصل مع عملاء البنك بالرد على اتصالاتهم الواردة سواء من الكويت أو عند سفرهم للخارج ومساعدتهم فيما يتصل بالعديد من المعاملات المتعلقة بحساباتهم المصرفية وبطاقاتهم الائتمانية مع الإجابة على جميع استفساراتهم حول المعاملات المصرفية الأخرى، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز الاتصال وإدارة الخدمات المصرفية الافتراضية على مدار الساعة.
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