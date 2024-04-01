أولى تحتفل بالقرقيعان في بيت عبدالله ومستشفى الصباح وابن سينا والبنك الوطني

MENAFN - Al-Anbaa) شاركت «الأولى للوقود» كعادتها السنوية فرحة القرقيعان مع أطفال مستشفى الصباح وابن سينا والبنك الوطني قسم الأطفال، وهو تقليد تحرص عليه أسرة «الأولى» لمشاركة الأطفال المرضى وعائلاتهم بهذه المناسبة، وأيضا بزيارة مركز بيت عبدالله لرعاية الأطفال التابع للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (KACCH).

وذلك في ضمن إطار برنامجها الرمضاني الحافل بالأنشطة الاجتماعية والمبادرات الإنسانية والخيرية. وخلال الزيارة، قضى موظفو قسم العلاقات العامة لشركة الأولى للوقود يومهم مع الأطفال بإهدائهم القرقيعان والألعاب الترفيهية، وقد تفاعل الأطفال وأبدو فرحتهم بالزيارة.

وتأتي تلك المبادرة الطيبة كون «الأولى» للوقود جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي، وحرصها الدائم في إطار اهتمام «الأولى» بالأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تعبر عن روح المشاركة والتواصل مع جميع شرائح المجتمع من خلال تقديم الدعم المعنوي لهؤلاء المرضى الصغار الذين هم بحاجة دوما إلى الفرح. وتأكيد على الاستمرار في عطائها مع الأطفال لتخفيف آلامهم وإسعادهم وبث الأمل في قلوبهم، ما يسهم في سرعة شفائهم.

وفي الختام، قامت كل من إدارة مركز بيت عبدالله لرعاية الأطفال وقسم الخدمة النفسية والاجتماعية التابع لمستشفى الصباح وابن سينا والبنك الوطني بتوجيه الشكر لـ «الأولى»، مشيدين بجهود الأولى وعطائها المستمر للأنشطة للأطفال المرضى، منها مناسبة القرقيعان، التي ساهمت في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، وإضفاء السعادة على قلوبهم.