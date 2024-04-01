أولى تحتفل بالقرقيعان في بيت عبدالله ومستشفى الصباح وابن سينا والبنك الوطني

(MENAFN
- Al-Anbaa) شاركت «الأولى للوقود» كعادتها السنوية فرحة القرقيعان مع أطفال مستشفى الصباح وابن سينا والبنك الوطني قسم الأطفال، وهو تقليد تحرص عليه أسرة «الأولى» لمشاركة الأطفال المرضى وعائلاتهم بهذه المناسبة، وأيضا بزيارة مركز بيت عبدالله لرعاية الأطفال التابع للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (KACCH).
وذلك في ضمن إطار برنامجها الرمضاني الحافل بالأنشطة الاجتماعية والمبادرات الإنسانية والخيرية. وخلال الزيارة، قضى موظفو قسم العلاقات العامة لشركة الأولى للوقود يومهم مع الأطفال بإهدائهم القرقيعان والألعاب الترفيهية، وقد تفاعل الأطفال وأبدو فرحتهم بالزيارة.
وتأتي تلك المبادرة الطيبة كون «الأولى» للوقود جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي، وحرصها الدائم في إطار اهتمام «الأولى» بالأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تعبر عن روح المشاركة والتواصل مع جميع شرائح المجتمع من خلال تقديم الدعم المعنوي لهؤلاء المرضى الصغار الذين هم بحاجة دوما إلى الفرح. وتأكيد على الاستمرار في عطائها مع الأطفال لتخفيف آلامهم وإسعادهم وبث الأمل في قلوبهم، ما يسهم في سرعة شفائهم.
وفي الختام، قامت كل من إدارة مركز بيت عبدالله لرعاية الأطفال وقسم الخدمة النفسية والاجتماعية التابع لمستشفى الصباح وابن سينا والبنك الوطني بتوجيه الشكر لـ «الأولى»، مشيدين بجهود الأولى وعطائها المستمر للأنشطة للأطفال المرضى، منها مناسبة القرقيعان، التي ساهمت في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، وإضفاء السعادة على قلوبهم.
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