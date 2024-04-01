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الأهلي يختتم رعايته للبطولة الرمضانية الرابعة لـالكيرم

4/1/2024 11:07:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم البنك الأهلي الكويتي رعايته للبطولة الرمضانية الرابعة للعبة الكويتية الشعبية «البلياردو ـ الكيرم»، والتي أقيمت في بيت العثمان تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، وسط إقبال ومشاركة عدد كبير من اللاعبين الذين تنافسوا في أجواء حماسية.
ونظم مركز الكويت للعمل التطوعي، وبحضور رئيسة المركز الشيخة أمثال الأحمد، الحدث على مدار 3 أيام، وشكل احتفالا حقيقيا بالروح الرياضية والصداقة بين المتنافسين.
وتم تكريم الفائزين بالمركز الأول بجوائز نقدية قيمة، إلى جانب سلسلة من المفاجآت والأنشطة المميزة التي أثرت تجربة الحضور.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك الأهلي الكويتي صقر آل بن علي، عن سعادته بدعم ورعاية البنك لهذه الفعالية المهمة، مشددا على أن التزامه بالمسؤولية الاجتماعية يتمحور حول تعزيز التعليم والثقافة، والتي يوليها أهمية كبيرة، لافتا إلى أن المشاركة في البطولة شكلت منصة للتركيز على مجالات متنوعة مثل تنمية الشباب ودعم الأنشطة الرياضية، بما يتماشى مع مهمة البنك الأهلي الكويتي للمساهمة بشكل هادف في المجتمع الكويتي.
وشدد آل بن علي على الدور المحوري للألعاب والبطولات التقليدية في الحفاظ على الهوية الوطنية، قائلا: نؤمن بشكل راسخ بأن تعزيز المواهب الفكرية بين الشباب من خلال التجمعات الاجتماعية التي تعكس ثقافتنا وتراثنا الغني يعد أمرا بالغ الأهمية في الحفاظ على عادات وتقاليد الكويت الأصيلة.
وتؤكد رعاية البنك لبطولة الكيرم الرمضانية التزامه برعاية المواهب المحلية وتعزيز التراث الثقافي ودعم المبادرات التي تعزز التعليم الثقافي الوطني، وتؤكد التزامه بتمكين المجتمع والاعتراف بالدور المحوري لمؤسسات القطاع الخاص في تعزيز المشهد الثقافي النابض بالحياة في دولة الكويت.

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