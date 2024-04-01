الأهلي يختتم رعايته للبطولة الرمضانية الرابعة لـالكيرم

(MENAFN
- Al-Anbaa) اختتم البنك الأهلي الكويتي رعايته للبطولة الرمضانية الرابعة للعبة الكويتية الشعبية «البلياردو ـ الكيرم»، والتي أقيمت في بيت العثمان تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، وسط إقبال ومشاركة عدد كبير من اللاعبين الذين تنافسوا في أجواء حماسية.
ونظم مركز الكويت للعمل التطوعي، وبحضور رئيسة المركز الشيخة أمثال الأحمد، الحدث على مدار 3 أيام، وشكل احتفالا حقيقيا بالروح الرياضية والصداقة بين المتنافسين.
وتم تكريم الفائزين بالمركز الأول بجوائز نقدية قيمة، إلى جانب سلسلة من المفاجآت والأنشطة المميزة التي أثرت تجربة الحضور.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك الأهلي الكويتي صقر آل بن علي، عن سعادته بدعم ورعاية البنك لهذه الفعالية المهمة، مشددا على أن التزامه بالمسؤولية الاجتماعية يتمحور حول تعزيز التعليم والثقافة، والتي يوليها أهمية كبيرة، لافتا إلى أن المشاركة في البطولة شكلت منصة للتركيز على مجالات متنوعة مثل تنمية الشباب ودعم الأنشطة الرياضية، بما يتماشى مع مهمة البنك الأهلي الكويتي للمساهمة بشكل هادف في المجتمع الكويتي.
وشدد آل بن علي على الدور المحوري للألعاب والبطولات التقليدية في الحفاظ على الهوية الوطنية، قائلا: نؤمن بشكل راسخ بأن تعزيز المواهب الفكرية بين الشباب من خلال التجمعات الاجتماعية التي تعكس ثقافتنا وتراثنا الغني يعد أمرا بالغ الأهمية في الحفاظ على عادات وتقاليد الكويت الأصيلة.
وتؤكد رعاية البنك لبطولة الكيرم الرمضانية التزامه برعاية المواهب المحلية وتعزيز التراث الثقافي ودعم المبادرات التي تعزز التعليم الثقافي الوطني، وتؤكد التزامه بتمكين المجتمع والاعتراف بالدور المحوري لمؤسسات القطاع الخاص في تعزيز المشهد الثقافي النابض بالحياة في دولة الكويت.
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