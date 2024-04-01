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إطارات بيريللي بهبهاني نظمت حدثا رياضيا في مدينة الكويت لرياضة المحركات

4/1/2024 11:07:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت شركة مركز بهبهاني للإطارات الوكيل المعتمد لإطارات بيريللي في الكويت حدثا مميزا في مدينة الكويت لرياضة المحركات Kuwait Motor Town، حيث وجهت دعوات خاصة لعدد كبير من عملائها مالكي السيارات الرياضية في الكويت للحضور واختبار قدرات سياراتهم على الحلبة الرئيسية للمدينة.
يأتي ذلك ضمن سياسة شركة مركز بهبهاني للاطارات الداعمة لعدة فعاليات وأنشطة شبابية في الكويت، وتشجيعها على رياضة السيارات المحلية الآمنة المتمثلة برعايتها عدة مرات لمدينة الكويت لرياضة المحركات ومضمارها الرفيع المستوى والعالمي الطراز منذ افتتاحها عام 2019 لاستضافة مختلف سباقات السيارات في الهواء الطلق، وهي تضم حلبات متعددة لمجموعات متنوعة من رياضة السيارات ويراعى فيها كل إجراءات الأمان والسلامة للمشاركين والحضور من عشاق وهواة هذه الرياضة في الكويت.
حضر خصيصا لهذه المناسبة مديرو علامة بيريللي الشرق الأوسط قادمين من دبي، يتقدمهم رعد حداد بالإضافة إلى حضور كل فريق وإدارة شركة مركز بهبهاني للإطارات، يتقدمهم عبد الغني بهبهاني المدير التنفيذي للشركة.
وتزامنا مع ليالي شهر رمضان المبارك، أعد مركز بهبهاني للإطارات غبقة رمضانية تكريمية للحضور أتاحت التواصل بين العملاء وإدارات الشركة وفرق المبيعات وخدمات ما بعد البيع بعيدا عن أجواء العمل الرسمية.
وقد كان الحضور مميزا من مالكي السيارات الرياضية السريعة، حيث استمتعوا بهذا الحدث وبتجربتهم الشخصية للقيادة على حلبة السباق الرئيسية وخاصة في استخدام إطارات بيريللي التي توفر الثقة في القيادة من خلال منح السائقين تحكما تاما وثباتا لا يقارن، وأثنى الجميع على التنظيم المتميز للحدث الذي لطالما انتظروه في الكويت، وعلى الدعوة الكريمة وعلى منحهم الفرصة للمشاركة. وبهذه المناسبة، علق عبدالغني بهبهاني، المدير التنفيذي للشركة، قائلا: لقد نظمنا هذا الحدث لأول مرة لعملائنا الكرام في الكويت، علما بأنه تقليد سنوي تنظمه بيريللي الشرق الأوسط كل عام في أبوظبي. ونظرا للنجاح الكبير لهذا الحدث نحن نتطلع إلى امكانية اقامته بشكل دوري سنويا. ويوفر مركز بهبهاني للإطارات إطارات بيريللي بمواصفات وقياسات تتناسب مع مختلف السيارات الأميركية واليابانية والأوروبية والكورية العائلية والرياضية والفارهة وتلك التي تتطلب إطارات بمواصفات خاصة وهي معتمدة من أشهر مصنعي السيارات العالميين.

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