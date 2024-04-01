إطارات بيريللي بهبهاني نظمت حدثا رياضيا في مدينة الكويت لرياضة المحركات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقامت شركة مركز بهبهاني للإطارات الوكيل المعتمد لإطارات بيريللي في الكويت حدثا مميزا في مدينة الكويت لرياضة المحركات Kuwait Motor Town، حيث وجهت دعوات خاصة لعدد كبير من عملائها مالكي السيارات الرياضية في الكويت للحضور واختبار قدرات سياراتهم على الحلبة الرئيسية للمدينة.
يأتي ذلك ضمن سياسة شركة مركز بهبهاني للاطارات الداعمة لعدة فعاليات وأنشطة شبابية في الكويت، وتشجيعها على رياضة السيارات المحلية الآمنة المتمثلة برعايتها عدة مرات لمدينة الكويت لرياضة المحركات ومضمارها الرفيع المستوى والعالمي الطراز منذ افتتاحها عام 2019 لاستضافة مختلف سباقات السيارات في الهواء الطلق، وهي تضم حلبات متعددة لمجموعات متنوعة من رياضة السيارات ويراعى فيها كل إجراءات الأمان والسلامة للمشاركين والحضور من عشاق وهواة هذه الرياضة في الكويت.
حضر خصيصا لهذه المناسبة مديرو علامة بيريللي الشرق الأوسط قادمين من دبي، يتقدمهم رعد حداد بالإضافة إلى حضور كل فريق وإدارة شركة مركز بهبهاني للإطارات، يتقدمهم عبد الغني بهبهاني المدير التنفيذي للشركة.
وتزامنا مع ليالي شهر رمضان المبارك، أعد مركز بهبهاني للإطارات غبقة رمضانية تكريمية للحضور أتاحت التواصل بين العملاء وإدارات الشركة وفرق المبيعات وخدمات ما بعد البيع بعيدا عن أجواء العمل الرسمية.
وقد كان الحضور مميزا من مالكي السيارات الرياضية السريعة، حيث استمتعوا بهذا الحدث وبتجربتهم الشخصية للقيادة على حلبة السباق الرئيسية وخاصة في استخدام إطارات بيريللي التي توفر الثقة في القيادة من خلال منح السائقين تحكما تاما وثباتا لا يقارن، وأثنى الجميع على التنظيم المتميز للحدث الذي لطالما انتظروه في الكويت، وعلى الدعوة الكريمة وعلى منحهم الفرصة للمشاركة. وبهذه المناسبة، علق عبدالغني بهبهاني، المدير التنفيذي للشركة، قائلا: لقد نظمنا هذا الحدث لأول مرة لعملائنا الكرام في الكويت، علما بأنه تقليد سنوي تنظمه بيريللي الشرق الأوسط كل عام في أبوظبي. ونظرا للنجاح الكبير لهذا الحدث نحن نتطلع إلى امكانية اقامته بشكل دوري سنويا. ويوفر مركز بهبهاني للإطارات إطارات بيريللي بمواصفات وقياسات تتناسب مع مختلف السيارات الأميركية واليابانية والأوروبية والكورية العائلية والرياضية والفارهة وتلك التي تتطلب إطارات بمواصفات خاصة وهي معتمدة من أشهر مصنعي السيارات العالميين.
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