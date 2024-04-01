HONOR تطلق أحدث هواتفها الذكية Magic 6 Pro

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقامت «HONOR الكويت» غبقتها الرمضانية السنوية في سيكس بالمز فندق مارينا الكويت، حيث تخلل الحدث إطلاق Magic6 Pro أحدث إضافة إلى سلسلة HONOR Magic.
حضر هذا الحدث عدد كبير من الشركاء وتجار التجزئة المحليين الرئيسيين إلى جانب وسائل الإعلام البارزة، وبدأ الحدث بترحيب من فرانك تشينجبينج المدير المحلي للدولة، والذي توجه بشكر الضيوف على دعمهم المستمر، كما شرح بإيجاز النمو الهائل السنوي والاستجابة الكبيرة لعلامة HONOR التجارية في سوق الكويت، وذكر أن HONOR الكويت تهدف إلى تحقيق نسبة تبلغ 20% في حصة السوق بحلول نهاية عام 2024.
كما أتيحت للضيوف فرصة مشاهدة إطلاق أحدث هاتف Magic6 Pro مع عرض تقديمي يصف الميزات المذهلة. كما أتيحت للضيوف فرصة رؤية Magic6 Pro في منطقة التجربة للحصول على تجربة مباشرة لأحدث الهواتف الذكية.
وبفضل دمجه السلس للذكاء الاصطناعي لتحسين كل تفاعلات المستخدم، يقدم هاتف Magic6 Pro عصرا جديدا من تكنولوجيا الهواتف الذكية بما في ذلك ميزات مثل الـ Magic Portal، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتفسير وتحليل اتصالات المستخدم وسلوكه، وتغير هذه الميزة طريقة عمل المستخدمين لتطبيقاتهم والتفاعل معها ما يوفر تجربة مخصصة حقا.
بالإضافة إلى كاميرا AI Falcon المبتكرة والمحدثة، والتي تجمع بين كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا Periscope Telephoto بدقة 180 ميجابكسل من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويوفر هاتف Magic6 Pro، إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي، شاشة متقدمة تم تحسينها بواسطة HONOR NanoCrystal Shield، ما يضمن متانة ملحوظة تم التحقق منها من خلال شهادة القدرة الشاملة لمقاومة سقوط الزجاج من فئة 5 نجوم من SGS في سيناريوهات متعددة وامتصاص الصدمات بما يتجاوز متانة الشاشة النموذجية من خلال عامل يصل إلى 10 مرات.
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