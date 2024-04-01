HONOR تطلق أحدث هواتفها الذكية Magic 6 Pro

MENAFN - Al-Anbaa) أقامت «HONOR الكويت» غبقتها الرمضانية السنوية في سيكس بالمز فندق مارينا الكويت، حيث تخلل الحدث إطلاق Magic6 Pro أحدث إضافة إلى سلسلة HONOR Magic.حضر هذا الحدث عدد كبير من الشركاء وتجار التجزئة المحليين الرئيسيين إلى جانب وسائل الإعلام البارزة، وبدأ الحدث بترحيب من فرانك تشينجبينج المدير المحلي للدولة، والذي توجه بشكر الضيوف على دعمهم المستمر، كما شرح بإيجاز النمو الهائل السنوي والاستجابة الكبيرة لعلامة HONOR التجارية في سوق الكويت، وذكر أن HONOR الكويت تهدف إلى تحقيق نسبة تبلغ 20% في حصة السوق بحلول نهاية عام 2024.كما أتيحت للضيوف فرصة مشاهدة إطلاق أحدث هاتف Magic6 Pro مع عرض تقديمي يصف الميزات المذهلة. كما أتيحت للضيوف فرصة رؤية Magic6 Pro في منطقة التجربة للحصول على تجربة مباشرة لأحدث الهواتف الذكية.

وبفضل دمجه السلس للذكاء الاصطناعي لتحسين كل تفاعلات المستخدم، يقدم هاتف Magic6 Pro عصرا جديدا من تكنولوجيا الهواتف الذكية بما في ذلك ميزات مثل الـ Magic Portal، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتفسير وتحليل اتصالات المستخدم وسلوكه، وتغير هذه الميزة طريقة عمل المستخدمين لتطبيقاتهم والتفاعل معها ما يوفر تجربة مخصصة حقا.

بالإضافة إلى كاميرا AI Falcon المبتكرة والمحدثة، والتي تجمع بين كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا Periscope Telephoto بدقة 180 ميجابكسل من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويوفر هاتف Magic6 Pro، إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي، شاشة متقدمة تم تحسينها بواسطة HONOR NanoCrystal Shield، ما يضمن متانة ملحوظة تم التحقق منها من خلال شهادة القدرة الشاملة لمقاومة سقوط الزجاج من فئة 5 نجوم من SGS في سيناريوهات متعددة وامتصاص الصدمات بما يتجاوز متانة الشاشة النموذجية من خلال عامل يصل إلى 10 مرات.