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توفيقي المطاحن حققت أرباحا غير مسبوقة في 2023 بـ 76 7 مليون دينار

4/1/2024 11:07:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية اجتماع الجمعية العمومية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث استعرضت العمومية التقرير السنوي للشركة، متضمنا أعمالها وتقرير الحوكمة، بالإضافة إلى استعراض من أنجزه مجلس الإدارة خلال العام الماضي.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية عبدالحميد توفيقي، أن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة وحققت وتكللت جهود الإدارة التنفيذي بالنجاح، وأسهمت في تحقيق رؤيتها وترسيخ مكانتها كشركة أمن غذائي رائدة في مجال صناعة المواد الغذائية.
وأضاف توفيقي أن الشركة تمكنت من بلوغ آفاق جديدة من النجاحات والنتائج القياسية، والأرباح غير المسبوقة، حيث حافظت على قوة أدائها المالي والتشغيلي محققة تقدما استراتيجيا ملموسا ونتائج مالية قوية، لتحقق صافي ربح بلغ 76.69مليون دينار في ٢٠٢٣، مقارنة بـ 52.09 مليون دينار في 2022، بقفزة سنوية نسبتها 47%.
وأوضح أن حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 12% لتبلغ 635.99 مليون دينار بنهاية 2023، مقارنة بـ 565.49 مليون دينار في 2022، وبلغ إجمالي أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2023 نحو 782.26 مليون دينار، بارتفاع سنوي 8%، مقارنة بـ 722.41 مليون دينار كما في نهاية عام 2022.
من جانب آخر، سجلت مبيعات الشركة خلال العام الماضي مبلغ 708.58 ملايين دينار، مقارنة بـ 669.34 مليون دينار في 2022، بنمو سنوي نسبته 6%، وبلغت تكلفة المبيعات 661.2 مليون دينار، مقارنة بـ 613.34 مليون دينار في 2022، بارتفاع سنوي 8%، وبلغت المصاريف الإدارية 8.77 ملايين دينار، مقارنة بـ 9.19 ملايين دينار في 2022.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايدان إن التطوير والنمو هما جزء من هوية شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، فالنهج الذي تتبعه الشركة يشكل حجر الأساس لتحقيق التوازن ما بين تعزيز استمرارية منظومة الأمن الغذائي والمحافظة على استدامتها والتوسع التجاري والصناعي لدفع عجلة التطوير في جميع قطاعات الشركة والمحافظة على جودة منتجاتها وعلى ثقة عملائها وأصحاب المصلحة.
وأضاف أنه بفضل هذا النهج، استطاعت الشركة أن تسجل عاما ناجحا جديدا لتؤكد قوتها ومرونتها وقدرتها على تحقيق رؤيتها وأهدافها متجاوزة جميع التحديات والصعوبات التي واجهتها خلال العام الماضي، فمنذ بداية عام 2023 كان لتبعات الحرب الروسية - الأوكرانية تأثير كبير على سلاسل الإمداد والتوريد والشحن، وبالأخص تلك التي تتواجد في البحر الأسود،
وأشار الزايد إلى تبعات ارتفاع أسعار التأمين على البواخر بشكل كبير خلال الربع الأخير من عام 2023، فقد شهدت الموانئ الروسية ظروفا مناخية سيئة أدت إلى تأخير وصول البواخر للدولة، وعلاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد من جمهورية الصين في السوق العالمي للحبوب أدى إلى التأثير الجوهري على شح توفر الكميات من الحبوب في عدة دول على سبيل المثال لا الحصر الشعير الأسترالي والأرجنتيني.
من ناحية أخرى، فإن التهديدات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر جعلت خط سير البواخر في هذا المسار يواجه صعوبات كبيرة تتعلق في الفترة الزمنية بالوصول وكذلك سلامة الباخرة، وبتاريخ 18 يناير 2024 تعرضت شحنة زيت الذرة المتعاقد عليها حمولة 8300 طن القادمة من الولايات المتحدة إلى الكويت مرورا بالبحر الأحمر إلى القصف، ولكن بحمد الله وفضله لم تتم إصابتها، وقد وصلت ميناء الشويخ بتاريخ 25 يناير 2024.

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