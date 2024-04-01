توفيقي المطاحن حققت أرباحا غير مسبوقة في 2023 بـ 76 7 مليون دينار

(MENAFN
- Al-Anbaa) عقدت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية اجتماع الجمعية العمومية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث استعرضت العمومية التقرير السنوي للشركة، متضمنا أعمالها وتقرير الحوكمة، بالإضافة إلى استعراض من أنجزه مجلس الإدارة خلال العام الماضي.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية عبدالحميد توفيقي، أن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة وحققت وتكللت جهود الإدارة التنفيذي بالنجاح، وأسهمت في تحقيق رؤيتها وترسيخ مكانتها كشركة أمن غذائي رائدة في مجال صناعة المواد الغذائية.
وأضاف توفيقي أن الشركة تمكنت من بلوغ آفاق جديدة من النجاحات والنتائج القياسية، والأرباح غير المسبوقة، حيث حافظت على قوة أدائها المالي والتشغيلي محققة تقدما استراتيجيا ملموسا ونتائج مالية قوية، لتحقق صافي ربح بلغ 76.69مليون دينار في ٢٠٢٣، مقارنة بـ 52.09 مليون دينار في 2022، بقفزة سنوية نسبتها 47%.
وأوضح أن حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 12% لتبلغ 635.99 مليون دينار بنهاية 2023، مقارنة بـ 565.49 مليون دينار في 2022، وبلغ إجمالي أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2023 نحو 782.26 مليون دينار، بارتفاع سنوي 8%، مقارنة بـ 722.41 مليون دينار كما في نهاية عام 2022.
من جانب آخر، سجلت مبيعات الشركة خلال العام الماضي مبلغ 708.58 ملايين دينار، مقارنة بـ 669.34 مليون دينار في 2022، بنمو سنوي نسبته 6%، وبلغت تكلفة المبيعات 661.2 مليون دينار، مقارنة بـ 613.34 مليون دينار في 2022، بارتفاع سنوي 8%، وبلغت المصاريف الإدارية 8.77 ملايين دينار، مقارنة بـ 9.19 ملايين دينار في 2022.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايدان إن التطوير والنمو هما جزء من هوية شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، فالنهج الذي تتبعه الشركة يشكل حجر الأساس لتحقيق التوازن ما بين تعزيز استمرارية منظومة الأمن الغذائي والمحافظة على استدامتها والتوسع التجاري والصناعي لدفع عجلة التطوير في جميع قطاعات الشركة والمحافظة على جودة منتجاتها وعلى ثقة عملائها وأصحاب المصلحة.
وأضاف أنه بفضل هذا النهج، استطاعت الشركة أن تسجل عاما ناجحا جديدا لتؤكد قوتها ومرونتها وقدرتها على تحقيق رؤيتها وأهدافها متجاوزة جميع التحديات والصعوبات التي واجهتها خلال العام الماضي، فمنذ بداية عام 2023 كان لتبعات الحرب الروسية - الأوكرانية تأثير كبير على سلاسل الإمداد والتوريد والشحن، وبالأخص تلك التي تتواجد في البحر الأسود،
وأشار الزايد إلى تبعات ارتفاع أسعار التأمين على البواخر بشكل كبير خلال الربع الأخير من عام 2023، فقد شهدت الموانئ الروسية ظروفا مناخية سيئة أدت إلى تأخير وصول البواخر للدولة، وعلاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد من جمهورية الصين في السوق العالمي للحبوب أدى إلى التأثير الجوهري على شح توفر الكميات من الحبوب في عدة دول على سبيل المثال لا الحصر الشعير الأسترالي والأرجنتيني.
من ناحية أخرى، فإن التهديدات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر جعلت خط سير البواخر في هذا المسار يواجه صعوبات كبيرة تتعلق في الفترة الزمنية بالوصول وكذلك سلامة الباخرة، وبتاريخ 18 يناير 2024 تعرضت شحنة زيت الذرة المتعاقد عليها حمولة 8300 طن القادمة من الولايات المتحدة إلى الكويت مرورا بالبحر الأحمر إلى القصف، ولكن بحمد الله وفضله لم تتم إصابتها، وقد وصلت ميناء الشويخ بتاريخ 25 يناير 2024.
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