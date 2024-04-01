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358 مليون دينار أصول أسيكو بنهاية 2023

4/1/2024 11:07:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت «أسيكو المجموعة» عن تحسن ملحوظ في نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تراجع صافي الخسائر بنسبة 87% ليبلغ 6.1 ملايين دينار، وذلك مقارنة بصافي خسارة بلغت 46.4 مليون دينار في 2022، وتراجعت بذلك خسارة السهم من 123.19 فلسا للسهم إلى 11.55 فلسا للسهم.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عماد العيسى إن هذا التحسن يأتي بعد أقل من عام منذ الإعلان عن استراتيجية الشركة الخمسية التي تهدف العودة إلى الربحية، حيث نجحت في التقدم بشكل كبير في تنفيذ ركائزها التي اعتمدت على تحسين الأداء المالي والتشغيلي وتعظيم حقوق المساهمين من خلال إعادة هيكلة الالتزامات المالية، والتركيز على تطوير أداء الأنشطة الصناعية، والتخارج المنظم من بعض الاستثمارات والأصول. واعتمدت الشركة خارطة تنفيذ هذه الاستراتيجية لمواكبة التغييرات في الأسواق لاسيما ارتفاع أسعار الفوائد الذي يؤثر بشكل كبير على ربحية الشركة وقدرتها على خدمة الدين.
وأوضح العيسى أنه بفضل الركائز التشغيلية الثابتة والقوية، ما زالت الشركة تقدم المنتجات والخدمات بأعلى معايير الجودة وطبقا لمتطلبات الأسواق المحلية والخليجية وتلبية احتياجات المشاريع وفق المعايير المعمول بها، واتخذت العديد من المبادرات خلال العام استهدفت النمو التشغيلي بفضل سياسة منضبطة لإدارة التكاليف وترشيد النفقات العامة وكذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية.
ونتج عن هذا زيادة في الحصة السوقية للشركة وزيادة في الأرباح التشغيلية، حيث واصلت على نشاطها الرئيسي في صناعة مواد البناء من خلال مصانع الشركة وشركاتها التابعة في الكويت ودول مجلس التعاون.
وأضاف أنه بالرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية للقطاع الصناعي بنسبة 8% عن العام السابق حيث بلغت 68.9 مليون دينار متأثرة نسبيا بالعوامل الاقتصادية الخارجية، إلا أن إجمالي أرباح القطاع الصناعي سجل زيادة بثلاثة أضعاف خلال العام وبلغ 11.6 مليون دينار، مقارنة بقيمة 3.9 ملايين دينار في 2022. ويدل هذا على نجاح إستراتيجية الشركة وخطة إعادة الهيكلة المعتمدة من مجلس الإدارة، حيث قام باتخاذ كل الإجراءات من أجل تعظيم أصول وزيادة أرباح الشركة.
وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة أداء قويا في قطاعها العقاري في دبي الذي ارتفع بنسبة 16% ليحقق إيرادات بلغت 7.7 ملايين دينار، ودعم هذا النمو زيادة في معدل إشغال الوحدات العقارية وأسعار التأجير.
وبلغ إجمالي أصول الشركة بنهاية العام 358 مليون دينار، مرتفعا بنسبة 1% عن إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2022، حيث قامت بإعادة تقييم بعض الأصول العقارية لتحقيق القيمة العادلة للأصول، وانخفض إجمالي حقوق الملكية إلى 37 مليون دينار في عام ٢٠٢٣ مقابل 43 مليون دينار لعام 2022.
أما على صعيد إجمالي المطلوبات، فتواصل المجموعة العمل على إعادة هيكلة ديونها، وهذا ضمن سعي الشركة إلى تعزيز مركزها المالي، وحرصا على حماية الشركة وحقوق مساهميها وأصحاب المصالح. ووضعت الشركة خطة لإعادة جدولة التزاماتها لتتلاءم مع قدرة الشركة على خدمة الدين وتحقيق وضع مالي مستدام، وما زالت المفاوضات مستمرة مع البنوك لاستكمال الخطة الموضوعة.
وأخرا، قامت الشركة بمراجعة هيكلها التنظيمي بهدف زيادة فاعلية إداراتها وأنشطتها وتعزيز راقبتها الداخلية، كما استحدثت الشركة بعض الإدارات لرفع مستوى الكفاءة ووظفت كوادر تنفيذية من ذوي الخبرات الإقليمية في إدارة شركات صناعية وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة.
وفي هذا الصدد، كانت الشركة قد وظفت كوادر تنفيذية جديدة بقيادة رئيس تنفيذي جديد، نجحت في عامها الأول من تنفيذ الاستراتيجية بزيادة حصصها السوقية وكفاءتها التشغيلية وتقليص التكاليف استعدادا لمزيد من النمو المستقبلي.

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