لكزس الساير تفوز بجائزتين من سيرفس هيرو

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده - لكزس الكويت عن فوزها بجائزتين متميزتين من سيرفس هيرو، وهما: جائزة لكزس لأفضل 10 علامات تجارية لعام 2023 من بين العلامات التجارية الأعلى تصنيفا في قطاعات مختلفة في الكويت، وتم الحصول على هذه الجائزة المرموقة لأول مرة. وجائزة لكزس كأفضل خدمة للسيارات لعام 2023، وتم الحصول على الجائزة الرفيعة المعيار للمرة الثانية.
ويعتبر سيرفس هيرو المؤشر الوحيد في المنطقة لقياس رضا العملاء، حيث يسعى لتعزيز ثقافة التميز في الخدمة، حيث تزدهر العلامات التجارية والعملاء.
وتسلم الجائزتين بالنيابة عبدالله الشويع مدير عام العلاقات الحكومية والممثل القانوني للشركة، وم.شريف صبري، نائب مدير عام مراكز الخدمة.
وبهذه المناسبة، قال محمود أبو ظهر مدير أعمال أول لكزس الكويت: في لكزس، نضع العملاء دائما في المقام الأول ونحرص دوما على أن نقدم لهم أفضل التسهيلات من حيث الاهتمام وحسن الضيافة والترحاب، بالإضافة إلى موظفي الخدمة والفنيين ذوي الخبرة العالية. إن السمعة الاستثنائية التي تتمتع بها لكزس الساير إضافة لشبكتنا المميزة من مراكز الخدمة قد ساعدت على أن تصبح الأفضل في مجال خدمة السيارات على مستوى الكويت.
وأضاف أبو ظهر: على مر السنين، تحولت لكزس من مجرد علامة تجارية فاخرة للسيارات إلى «قمة الفخامة»، وهذا يعني أن الاهتمام ينصب دائما على كل التفاصيل وأن معايير التشغيل لدينا هي من أعلى المعايير. نواصل الاستثمار في أحدث المعدات والأنظمة ونسعى دائما لتطوير الفنيين المحترفين لدينا على أساس ثابت والعناية بسيارات عملائنا وفقا لأعلى المعايير لأن هدفنا هو منح العملاء تجربة مذهلة مع لكزس.
وفي كلمتها خلال حفل توزيع الجوائز، قالت فاتن أبو غزاله، رئيسة سيرفس هيرو: استنادا إلى 14 عاما ضمت 250 ألف تقييم معتمد للعملاء، سجل عام 2023 أعلى مستوى في رضا العملاء في الكويت في جميع الفئات العشرين، وهذا يثبت أن رضا العملاء أصبح أخيرا أداة استراتيجية للعلامات التجارية، لأجل الاستمرار في كسب ولاء العملاء وتحسين الأداء.
وأضافت: في الماضي، كانت العلامات التجارية أقل تركيزا على التميز في الخدمة وأكثر استيعابا للمبيعات والعمليات، ولكن اليوم، نرى أن ذلك قد تحول إلى رضا العملاء الذي يلعب دورا أكثر من أساسي.
جدير بالذكر أن مؤشر CSI يقيس ثلاثة عوامل خدمة رئيسية: التوقعات، الرضا العام واحتمالية التوصية، بالإضافة إلى عدد من أبعاد الخدمة مثل الموظفين والموقع وجودة المنتج والقيمة مقابل المال والسرعة والموثوقية وإصلاح الشكاوى ومركز التواصل والخدمات الرقمية وخدمات التوصيل. والأعلى درجات من بينها هي خدمات الموقع والتوصيل في حين أن الأدنى هي القيمة مقابل المال وسرعة الخدمات.
وتدير سيرفس هيرو مؤشر رضا العملاء الوحيد المدعوم من المستهلك في الشرق الأوسط، والشركة عضو في منظمة ESOMAR العالمية وتلتزم بمبادئها وإرشاداتها للتنظيم الذاتي والممارسة الأخلاقية، ويشرف على سيرفس هيرو مجلس استشاري مستقل لضمان نتائج محايدة وموضوعية تعكس بدقة تفضيلات المستهلكين، مما يجعل النتائج التي توصلت إليها الشركة معيارا موثوقا يوفر رؤية شفافة وذات صلة.
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