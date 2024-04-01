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لكزس الساير تفوز بجائزتين من سيرفس هيرو

4/1/2024 11:07:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده - لكزس الكويت عن فوزها بجائزتين متميزتين من سيرفس هيرو، وهما: جائزة لكزس لأفضل 10 علامات تجارية لعام 2023 من بين العلامات التجارية الأعلى تصنيفا في قطاعات مختلفة في الكويت، وتم الحصول على هذه الجائزة المرموقة لأول مرة. وجائزة لكزس كأفضل خدمة للسيارات لعام 2023، وتم الحصول على الجائزة الرفيعة المعيار للمرة الثانية.
ويعتبر سيرفس هيرو المؤشر الوحيد في المنطقة لقياس رضا العملاء، حيث يسعى لتعزيز ثقافة التميز في الخدمة، حيث تزدهر العلامات التجارية والعملاء.
وتسلم الجائزتين بالنيابة عبدالله الشويع مدير عام العلاقات الحكومية والممثل القانوني للشركة، وم.شريف صبري، نائب مدير عام مراكز الخدمة.
وبهذه المناسبة، قال محمود أبو ظهر مدير أعمال أول لكزس الكويت: في لكزس، نضع العملاء دائما في المقام الأول ونحرص دوما على أن نقدم لهم أفضل التسهيلات من حيث الاهتمام وحسن الضيافة والترحاب، بالإضافة إلى موظفي الخدمة والفنيين ذوي الخبرة العالية. إن السمعة الاستثنائية التي تتمتع بها لكزس الساير إضافة لشبكتنا المميزة من مراكز الخدمة قد ساعدت على أن تصبح الأفضل في مجال خدمة السيارات على مستوى الكويت.
وأضاف أبو ظهر: على مر السنين، تحولت لكزس من مجرد علامة تجارية فاخرة للسيارات إلى «قمة الفخامة»، وهذا يعني أن الاهتمام ينصب دائما على كل التفاصيل وأن معايير التشغيل لدينا هي من أعلى المعايير. نواصل الاستثمار في أحدث المعدات والأنظمة ونسعى دائما لتطوير الفنيين المحترفين لدينا على أساس ثابت والعناية بسيارات عملائنا وفقا لأعلى المعايير لأن هدفنا هو منح العملاء تجربة مذهلة مع لكزس.
وفي كلمتها خلال حفل توزيع الجوائز، قالت فاتن أبو غزاله، رئيسة سيرفس هيرو: استنادا إلى 14 عاما ضمت 250 ألف تقييم معتمد للعملاء، سجل عام 2023 أعلى مستوى في رضا العملاء في الكويت في جميع الفئات العشرين، وهذا يثبت أن رضا العملاء أصبح أخيرا أداة استراتيجية للعلامات التجارية، لأجل الاستمرار في كسب ولاء العملاء وتحسين الأداء.
وأضافت: في الماضي، كانت العلامات التجارية أقل تركيزا على التميز في الخدمة وأكثر استيعابا للمبيعات والعمليات، ولكن اليوم، نرى أن ذلك قد تحول إلى رضا العملاء الذي يلعب دورا أكثر من أساسي.
جدير بالذكر أن مؤشر CSI يقيس ثلاثة عوامل خدمة رئيسية: التوقعات، الرضا العام واحتمالية التوصية، بالإضافة إلى عدد من أبعاد الخدمة مثل الموظفين والموقع وجودة المنتج والقيمة مقابل المال والسرعة والموثوقية وإصلاح الشكاوى ومركز التواصل والخدمات الرقمية وخدمات التوصيل. والأعلى درجات من بينها هي خدمات الموقع والتوصيل في حين أن الأدنى هي القيمة مقابل المال وسرعة الخدمات.
وتدير سيرفس هيرو مؤشر رضا العملاء الوحيد المدعوم من المستهلك في الشرق الأوسط، والشركة عضو في منظمة ESOMAR العالمية وتلتزم بمبادئها وإرشاداتها للتنظيم الذاتي والممارسة الأخلاقية، ويشرف على سيرفس هيرو مجلس استشاري مستقل لضمان نتائج محايدة وموضوعية تعكس بدقة تفضيلات المستهلكين، مما يجعل النتائج التي توصلت إليها الشركة معيارا موثوقا يوفر رؤية شفافة وذات صلة.

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