بيتك يكرم الفائزين بمسابقة قراء بيتك الرمضانية

(MENAFN
- Al-Anbaa) كرّم بيت التمويل الكويتي «بيتك»، الفائزين في النسخة الحادية عشرة من مسابقة «قراء بيتك» السنوية لتلاوة القرآن الكريم، والتي شهدت مشاركة واسعة من فئتي البراعم والشباب.
وأقيم حفل التكريم بحضور رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في «بيتك» أ.د سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي، ورئيس الإستراتيجية للمجموعة في «بيتك»، م. فهد المخيزيم.
وخلال كلمته في حفل التكريم، قال د. الطبطبائي: شهر رمضان هو شهر القرآن لذلك كانت العناية من «بيتك» للنشء بشكل عام حتى يكونوا على مقربة من كتاب الله سبحانه وتعالى انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لـ«بيتك».
وأضاف: اليوم تم تكريم الفائزين بهذه المسابقة وهناك جهود كبيرة بذلت من قبل المنظمين وكذلك بالنسبة للمحكمين حتى وصلنا إلى هذه النتيجة المباركة. الحمد لله كانت هناك مشاركة كبيرة في هذه المسابقة، بالاضافة إلى الفائزين الذين نالوا الجوائز في هذا اليوم، فنهنئ أولياء أمورهم، وكذلك نهنئ كل من فاز في هذه المسابقة والشكر موصول لمجلس الإدارة والادارة التنفيذية لـ«بيتك» على دعمهم لمثل هذه المبادرات.
وجرى تكريم أكثر من 50 متسابقا فازوا في المسابقة، بعد التنسيق مع لجان تحكيم مختصة لتطبيق معايير التقييم بشفافية وبمهنية عالية. وخلال المسابقة، تمت مراعاة قدرات ومستويات المتسابقين وتقسيمهم لفئات، وإعداد اختبارات خاصة لهم حسب مستوياتهم من خلال فريق متخصص من القراء المتميزين على مستوى الكويت.
وسجل في المسابقة، التي انطلقت خلال شهر رمضان المبارك، عدد كبير من حفاظ وقراء كتاب الله، حيث تكونت عناصر ثقة عديدة في المسابقة تتعزز عاما بعد آخر، مدعومة بأن «بيتك» كان أول من بادر بتنظيم هذه المسابقة، بالاضافة إلى توافر العديد من المكونات القيمة التي تعزز اجواء المنافسة وتحفز المتسابقين، ومن اهمها لجنة التحكيم، والتنظيم الجيد والترتيب الملائم لقدرات المتسابقين على اختلاف شرائحهم وقدراتهم ومستوياتهم.
وتشجع المسابقة على اكتشاف المتسابقين الموهوبين في التجويد والتلاوة، كما تسهم في تحفيز الجيل الحالي على قراءة القرآن الكريم مع توضيح بعض أحكام التجويد، وجرى نقل أجواء المسابقة عبر قنوات «بيتك»على وسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافة إلى تغطية اعلامية كبيرة من قبل العديد من الوسائل الاعلامية.
وتأتي المسابقة التي تعتبر الأكبر من حيث قيمة الجوائز ضمن اطار برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» الذي يتضمن العديد من المبادرات المجتمعية مثل حملة افطار صائم، وتقديم خدمة الضيافة في المساجد وأنشطة رياضية وشبابية، وتفاعل يومي مع الجمهور، ومسابقات وجوائز، وفيديوهات توعوية بالتعاون مع اخصائيي تغذية واطباء، وغيرها من الأنشطة والفعاليات.
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