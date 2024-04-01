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بيتك يكرم الفائزين بمسابقة قراء بيتك الرمضانية

4/1/2024 11:07:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرّم بيت التمويل الكويتي «بيتك»، الفائزين في النسخة الحادية عشرة من مسابقة «قراء بيتك» السنوية لتلاوة القرآن الكريم، والتي شهدت مشاركة واسعة من فئتي البراعم والشباب.
وأقيم حفل التكريم بحضور رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في «بيتك» أ.د سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي، ورئيس الإستراتيجية للمجموعة في «بيتك»، م. فهد المخيزيم.
وخلال كلمته في حفل التكريم، قال د. الطبطبائي: شهر رمضان هو شهر القرآن لذلك كانت العناية من «بيتك» للنشء بشكل عام حتى يكونوا على مقربة من كتاب الله سبحانه وتعالى انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لـ«بيتك».
وأضاف: اليوم تم تكريم الفائزين بهذه المسابقة وهناك جهود كبيرة بذلت من قبل المنظمين وكذلك بالنسبة للمحكمين حتى وصلنا إلى هذه النتيجة المباركة. الحمد لله كانت هناك مشاركة كبيرة في هذه المسابقة، بالاضافة إلى الفائزين الذين نالوا الجوائز في هذا اليوم، فنهنئ أولياء أمورهم، وكذلك نهنئ كل من فاز في هذه المسابقة والشكر موصول لمجلس الإدارة والادارة التنفيذية لـ«بيتك» على دعمهم لمثل هذه المبادرات.
وجرى تكريم أكثر من 50 متسابقا فازوا في المسابقة، بعد التنسيق مع لجان تحكيم مختصة لتطبيق معايير التقييم بشفافية وبمهنية عالية. وخلال المسابقة، تمت مراعاة قدرات ومستويات المتسابقين وتقسيمهم لفئات، وإعداد اختبارات خاصة لهم حسب مستوياتهم من خلال فريق متخصص من القراء المتميزين على مستوى الكويت.
وسجل في المسابقة، التي انطلقت خلال شهر رمضان المبارك، عدد كبير من حفاظ وقراء كتاب الله، حيث تكونت عناصر ثقة عديدة في المسابقة تتعزز عاما بعد آخر، مدعومة بأن «بيتك» كان أول من بادر بتنظيم هذه المسابقة، بالاضافة إلى توافر العديد من المكونات القيمة التي تعزز اجواء المنافسة وتحفز المتسابقين، ومن اهمها لجنة التحكيم، والتنظيم الجيد والترتيب الملائم لقدرات المتسابقين على اختلاف شرائحهم وقدراتهم ومستوياتهم.
وتشجع المسابقة على اكتشاف المتسابقين الموهوبين في التجويد والتلاوة، كما تسهم في تحفيز الجيل الحالي على قراءة القرآن الكريم مع توضيح بعض أحكام التجويد، وجرى نقل أجواء المسابقة عبر قنوات «بيتك»على وسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافة إلى تغطية اعلامية كبيرة من قبل العديد من الوسائل الاعلامية.
وتأتي المسابقة التي تعتبر الأكبر من حيث قيمة الجوائز ضمن اطار برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» الذي يتضمن العديد من المبادرات المجتمعية مثل حملة افطار صائم، وتقديم خدمة الضيافة في المساجد وأنشطة رياضية وشبابية، وتفاعل يومي مع الجمهور، ومسابقات وجوائز، وفيديوهات توعوية بالتعاون مع اخصائيي تغذية واطباء، وغيرها من الأنشطة والفعاليات.

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