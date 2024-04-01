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وياي يطلق خدمة طلب الدفع السريع المبتكرة لحاملي بطاقة جيل

4/1/2024 11:07:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وياي ـ من بنك الكويت الوطني، عن إضافة مزايا مبتكرة لبطاقة «جيل» التي تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الخدمات المصرفية الرقمية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما.
فمن خلال خدمة «طلب الدفع السريع» و«طلب الدفع عبر رابط»، يضع وياي معيارا جديدا للخدمات المصرفية الرقمية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء الشباب وعائلاتهم.
ويمكن طلب تحويل الأموال المباشر عبر إرسال طلبات للحصول على الأموال بسلاسة من تطبيقهم الخاص مباشرة إلى تطبيق والديهم، ما يتيح إضافة الأموال بسرعة لبطاقة جيل الخاصة بهم خلال دقائق، وتضمن هذه العملية المبسطة معاملات بسيطة وميسرة، مما يعزز الشعور بالاستقلالية والمسؤولية المالية بين المستخدمين الشباب.
ومن خلال تفعيل خدمة طلب تحويل الأموال عبر الروابط يمكن لأولياء الأمور المساهمة في اكتساب المستخدمين الصغار القدرة على إنشاء وإرسال طلبات الأموال إلى الأصدقاء وأفراد العائلة مباشرة من تطبيق وياي. ولا تقتصر أهمية هذه الميزة على توفير الراحة واليسر فحسب، بل تعزز أيضا الثقافة المالية وتعمل على تنمية عادات الإنفاق المسؤولة منذ سن مبكرة.
وتعتبر «جيل» أكثر من مجرد بطاقة مصرفية، فهي حل رقمي شامل للخدمات المصرفية العائلية، حيث يستفيد المستخدمون الشباب من بطاقة مصممة بدقة وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية المصممة خصيصا بما يتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم من خلال التطبيق. وفي الوقت نفسه يمكن للآباء متابعة كل المعاملات والتحكم الكامل في بطاقة جيل والاطلاع على الأنشطة المصرفية لأطفالهم، ما يضمن راحة البال ويعزز الثقة في رحلتهم المالية.
وقالت سبيكة التركيت، مدير منتجات في بنك وياي: «يمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يعالج الفجوة التي تعاني منها هذه الفئة العمرية في التجارب المصرفية الرقمية.
وأضافت: «من خلال إعطاء الأولوية للشفافية والرقابة الأبوية، أعاد بنك وياي تعريف معايير الخدمات المصرفية العائلية، ونجح في تمكين الأطفال والآباء على حد سواء من اجتياز المشهد المالي بثقة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الإضافة إلى بطاقات «جيل» الشمول المالي لمختلف أفراد العائلة، ما يضمن حصولهم على الخدمات والموارد المصرفية الرقمية».
ويؤكد إطلاق «طلب الدفع السريع» و«طلب الدفع عبر رابط» على التزام بنك «وياي» بتوفير إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية وتعزيز الوعي المالي منذ سن مبكرة. ومن خلال هذه المزايا يسهم حاملو بطاقات جيل الشباب في ترسيخ قواعد قوية لإدارة الأموال بمسؤولية واتخاذ القرارات المستنيرة، ما يضعهم على المسار السليم للتمكين المالي.

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