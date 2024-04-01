وياي يطلق خدمة طلب الدفع السريع المبتكرة لحاملي بطاقة جيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك وياي ـ من بنك الكويت الوطني، عن إضافة مزايا مبتكرة لبطاقة «جيل» التي تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الخدمات المصرفية الرقمية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما.
فمن خلال خدمة «طلب الدفع السريع» و«طلب الدفع عبر رابط»، يضع وياي معيارا جديدا للخدمات المصرفية الرقمية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء الشباب وعائلاتهم.
ويمكن طلب تحويل الأموال المباشر عبر إرسال طلبات للحصول على الأموال بسلاسة من تطبيقهم الخاص مباشرة إلى تطبيق والديهم، ما يتيح إضافة الأموال بسرعة لبطاقة جيل الخاصة بهم خلال دقائق، وتضمن هذه العملية المبسطة معاملات بسيطة وميسرة، مما يعزز الشعور بالاستقلالية والمسؤولية المالية بين المستخدمين الشباب.
ومن خلال تفعيل خدمة طلب تحويل الأموال عبر الروابط يمكن لأولياء الأمور المساهمة في اكتساب المستخدمين الصغار القدرة على إنشاء وإرسال طلبات الأموال إلى الأصدقاء وأفراد العائلة مباشرة من تطبيق وياي. ولا تقتصر أهمية هذه الميزة على توفير الراحة واليسر فحسب، بل تعزز أيضا الثقافة المالية وتعمل على تنمية عادات الإنفاق المسؤولة منذ سن مبكرة.
وتعتبر «جيل» أكثر من مجرد بطاقة مصرفية، فهي حل رقمي شامل للخدمات المصرفية العائلية، حيث يستفيد المستخدمون الشباب من بطاقة مصممة بدقة وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية المصممة خصيصا بما يتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم من خلال التطبيق. وفي الوقت نفسه يمكن للآباء متابعة كل المعاملات والتحكم الكامل في بطاقة جيل والاطلاع على الأنشطة المصرفية لأطفالهم، ما يضمن راحة البال ويعزز الثقة في رحلتهم المالية.
وقالت سبيكة التركيت، مدير منتجات في بنك وياي: «يمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يعالج الفجوة التي تعاني منها هذه الفئة العمرية في التجارب المصرفية الرقمية.
وأضافت: «من خلال إعطاء الأولوية للشفافية والرقابة الأبوية، أعاد بنك وياي تعريف معايير الخدمات المصرفية العائلية، ونجح في تمكين الأطفال والآباء على حد سواء من اجتياز المشهد المالي بثقة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الإضافة إلى بطاقات «جيل» الشمول المالي لمختلف أفراد العائلة، ما يضمن حصولهم على الخدمات والموارد المصرفية الرقمية».
ويؤكد إطلاق «طلب الدفع السريع» و«طلب الدفع عبر رابط» على التزام بنك «وياي» بتوفير إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية وتعزيز الوعي المالي منذ سن مبكرة. ومن خلال هذه المزايا يسهم حاملو بطاقات جيل الشباب في ترسيخ قواعد قوية لإدارة الأموال بمسؤولية واتخاذ القرارات المستنيرة، ما يضعهم على المسار السليم للتمكين المالي.
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