كيبك في عهدة البترول الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
في أولى الخطوات الرسمية لدمج أنشطة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) مع شركة البترول الوطنية، أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود قرارا بشأن توصيات لجنة التعاقب الوظيفي للأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذين في المؤسسة والشركات النفطية، حيث نص القرار على تكليف اثنين من نواب الرئيس التنفيذي في «البترول الوطنية» للقيام بأعمال في شركة «كيبك».
وجاء في القرار أنه تم تكليف بندر مهدي القحطاني للقيام بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في كل من شركة البترول الوطنية بالأصالة وفي شركة كيبك بالوكالة، وتم تكليف خالد علي الخياط للقيام بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية في «البترول الوطنية» بالأصالة وفي شركة كيبك بالوكالة.
وتم تدوير غانم العتيبي ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود في «البترول الوطنية» بالوكالة وتعيينه نائبا للرئيس التنفيذي للمشاريع في الشركة بالأصالة.
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