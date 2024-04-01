Tuesday, 02 April 2024 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيبك في عهدة البترول الوطنية

4/1/2024 11:07:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
في أولى الخطوات الرسمية لدمج أنشطة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) مع شركة البترول الوطنية، أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود قرارا بشأن توصيات لجنة التعاقب الوظيفي للأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذين في المؤسسة والشركات النفطية، حيث نص القرار على تكليف اثنين من نواب الرئيس التنفيذي في «البترول الوطنية» للقيام بأعمال في شركة «كيبك».
وجاء في القرار أنه تم تكليف بندر مهدي القحطاني للقيام بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في كل من شركة البترول الوطنية بالأصالة وفي شركة كيبك بالوكالة، وتم تكليف خالد علي الخياط للقيام بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية في «البترول الوطنية» بالأصالة وفي شركة كيبك بالوكالة.
وتم تدوير غانم العتيبي ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود في «البترول الوطنية» بالوكالة وتعيينه نائبا للرئيس التنفيذي للمشاريع في الشركة بالأصالة.

MENAFN01042024000130011022ID1108046455

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث