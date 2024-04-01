زين تبادر بتنفيذ مشروع فحص شبكة الطرق الرئيسية لصالح الأشغال

(MENAFN
- Al-Anbaa) قدمت شركة زين مشروع فحص شبكة الطرق الرئيسية لوزارة الأشغال العامة، إذ بادرت الشركة بتنفيذ وتسليم هذا المشروع الذي يمثل المرحلة الأولى من فحص وتقييم كل الطرق في البلاد.
واستقبلت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي في مكتبها بتواجد قياديي وزارة الأشغال والمسؤولين التنفيذيين من «زين»، وذلك خلال الزيارة التي قامت بها «زين» لتسليم المشروع وتعريف الوزارة بالدور الذي من الممكن أن تقوم به أنظمة الطائرات بدون طيار المدمجة بالذكاء الاصطناعي في إستراتيجية تنفيذ المشاريع التنموية.
وأكدت الشركة أن المرحلة الأولى من مشروع فحص وتقييم شبكة الطرق تضمنت رصد 1000 كيلومتر من الطرق الرئيسية والجسور في كل مناطق البلاد، وإرسال البيانات الجوية ومقاطع الفيديو والصور بقدرة وضوح عالية الدقة، كما تستعد «زين» حاليا لتنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن شبكة الطرق الفرعية.
وأوضحت الشركة أن استخدام طائرات الدرون في فحص شبكة الطرق يعزز من سلامة وجودة صيانة الطرق، إذ تعمل هذه التقنية على اختصار الجهد وتوفير دقة أفضل من خلال أتمتة عمليات المسح ورسم الخرائط بصور مصححة ونماذج ثلاثية الأبعاد مفصلة لشبكة الطرق والجسور، حيث تسهم المبادرة بمساعدة الوزارة على طرح المناقصات على الموردين لتنفيذ مشاريع إصلاح الطرق بكفاءة أعلى.
الجدير بالذكر أن استخدام طائرات الدرون يسهم بشكل كبير في تخفيض التكاليف التشغيلية وتوفير بيانات بصرية قابلة للقياس بجودة عالية وتقليل الخطأ البشري وسرعة الإنجاز والإشراف والمراقبة.
وتمتلك «زين» أسطولا من الطائرات من دون طيار، وتقدم عددا من التطبيقات التي تتمتع بالقدرات اللازمة لتنفيذ وتقديم أحدث الحلول وإجراء تحليلات متطورة للحكومات والمؤسسات.
ومن خلال الحلول القائمة على الطائرات من دون طيار تقوم الشركة بإطلاق المزيد من الفرص في العديد من القطاعات عن طريق استغلال إمكانات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
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