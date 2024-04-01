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زين تبادر بتنفيذ مشروع فحص شبكة الطرق الرئيسية لصالح الأشغال

4/1/2024 11:07:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدمت شركة زين مشروع فحص شبكة الطرق الرئيسية لوزارة الأشغال العامة، إذ بادرت الشركة بتنفيذ وتسليم هذا المشروع الذي يمثل المرحلة الأولى من فحص وتقييم كل الطرق في البلاد.
واستقبلت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي في مكتبها بتواجد قياديي وزارة الأشغال والمسؤولين التنفيذيين من «زين»، وذلك خلال الزيارة التي قامت بها «زين» لتسليم المشروع وتعريف الوزارة بالدور الذي من الممكن أن تقوم به أنظمة الطائرات بدون طيار المدمجة بالذكاء الاصطناعي في إستراتيجية تنفيذ المشاريع التنموية.
وأكدت الشركة أن المرحلة الأولى من مشروع فحص وتقييم شبكة الطرق تضمنت رصد 1000 كيلومتر من الطرق الرئيسية والجسور في كل مناطق البلاد، وإرسال البيانات الجوية ومقاطع الفيديو والصور بقدرة وضوح عالية الدقة، كما تستعد «زين» حاليا لتنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن شبكة الطرق الفرعية.
وأوضحت الشركة أن استخدام طائرات الدرون في فحص شبكة الطرق يعزز من سلامة وجودة صيانة الطرق، إذ تعمل هذه التقنية على اختصار الجهد وتوفير دقة أفضل من خلال أتمتة عمليات المسح ورسم الخرائط بصور مصححة ونماذج ثلاثية الأبعاد مفصلة لشبكة الطرق والجسور، حيث تسهم المبادرة بمساعدة الوزارة على طرح المناقصات على الموردين لتنفيذ مشاريع إصلاح الطرق بكفاءة أعلى.
الجدير بالذكر أن استخدام طائرات الدرون يسهم بشكل كبير في تخفيض التكاليف التشغيلية وتوفير بيانات بصرية قابلة للقياس بجودة عالية وتقليل الخطأ البشري وسرعة الإنجاز والإشراف والمراقبة.
وتمتلك «زين» أسطولا من الطائرات من دون طيار، وتقدم عددا من التطبيقات التي تتمتع بالقدرات اللازمة لتنفيذ وتقديم أحدث الحلول وإجراء تحليلات متطورة للحكومات والمؤسسات.

ومن خلال الحلول القائمة على الطائرات من دون طيار تقوم الشركة بإطلاق المزيد من الفرص في العديد من القطاعات عن طريق استغلال إمكانات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

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