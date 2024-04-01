جي إف إتش بارتنرز تستثمر 450 مليون دولار في العقارات الأميركية

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت شركة جي إف إتش بارتنرز المحدودة، وهي شركة تابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، عن إتمام استثمارات بقيمة إجمالية قدرها 450 مليون دولار في قطاع العقارات بالولايات المتحدة بين الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024.تتركز هذه الاستثمارات في قطاعي العيادات الطبية وسكن الطلاب، وهما من القطاعات جيدة الأداء في سوق العقارات الأميركية، حيث يستفيد كل منها من نمو الإيجارات، وانخفاض معدل الشواغر على المستوى الوطني، واستقرار السوق.بالنسبة لقطاع العيادات الطبية، فقد استحوذت شركة جي إف إتش بارتنرز على محفظة أصول تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار. تم اختيار أصول الاستحواذ بناء على مواقع داخل الولايات التي تظهر نموا ديموغرافيا طويل الأجل وبيئات ضريبية منخفضة ومعدلات هجرة داخلية متزايدة، بما يتماشى مع فلسفة الاستثمار الخاصة بالشركة.وتتميز الأصول بنوعية من المستأجرين ذات درجة عالية من التقييم الائتماني مدعومة بأنظمة رعاية صحية كبيرة ذات مثل «ميموريال هيرمان» و«بايلور سكوت آند وايت»، والتي تعد من بين أكبر أنظمة الرعاية الصحية في ولاية تكساس.

ومن المتوقع أن تشهد الأصول ارتفاعا الإيجارات السنوية بناء علي العقود الموقعة ذات المتوسط المرجح الذي يتجاوز ثماني سنوات لمدة الإيجار، ونسبة إشغال تصل إلى 98%. لذلك فمن المتوقع ان توفر الاصول عوائد جذابة مع درجة منخفضة من المخاطر.

ولقد أدى هذا الاستحواذ للعيادات الطبية إلى زيادة عدد العيادات الطبية التابعة لجي إف إتش بارتنرز إلى أكثر من 35 عقارا بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار. تتم إدارة المحفظة في الغالب من قبل شركة «بيج سكاي ميديكال» التابعة لشركة جي إف إتش بارتنرز، وهي شركة لإدارة أصول العيادات الطبية ومقرها دالاس، تكساس، وتتمتع بسجل حافل في هذا القطاع.

وبالمثل، يشمل استثمار سكن الطلاب 3، التي تبلغ قيمته حوالي 300 مليون دولار، على أصول عالية الجودة تضم ثلاثة عقارات جديدة مدرة للدخل تقع في موقع استراتيجي بالقرب من الجامعات العامة رفيعة المستوى في الأسواق ذات الأداء الجيد. تشتمل المحفظة على 1300 سرير وتفخر بأن لديها حاليا معدل إشغال ممتاز بنسبة 97%، كما أنها في وضع جيد لتحقيق نمو متواصل.

و ستتم إدارة المحفظة في الغالب من قبل شركة «ستيودنت كوارترز» التابعة لجي إف إتش بارتنرز، وهي شركة لإدارة أصول سكن الطلاب مقرها في أتلانتا، جورجيا ولديها أكثر من 15000 سرير في محفظتها.

يأتي الاستحواذ عقب التخارج الناجح للشركة مؤخرا من محفظتها لسكن الطلاب 1 التي حققت عوائد مرتفعة بشكل ملحوظ بنسبة 122% للمستثمرين في غضون عامين فقط.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش بارتنرز نائل مصطفى: «مع استحواذ السلسلة الثالثة من الاصول في قطاعي العيادات الطبية وسكن الطلاب، فإننا نؤكد التزامنا بالقطاعات الإستراتيجية التي تتمتع بأساسيات قوية تدعمها العوامل الديموغرافية المناسبة وعدم التوازن بين العرض والطلب، ومستويات الدخل المرتفعة.

مع هذه الاستحواذات، تواصل جي إف إتش بارتنرز إلى جانب شركاتنا التابعة، ستيودنت كوارترز وبيج سكاي، تعزيز مكانتها كبوابة للفرص العقارية الفريدة التي أوجدتها وتديرها مجموعة جي إف إتش بشكل شامل».تركز جي إف إتش بارتنرز على توسيع قدرات إدارة الأصول العالمية للمجموعة في القطاع العقاري على مستوى العالم وتدير حاليا أكثر من 6 مليارات دولار من الأصول العقارية كجزء من إجمالي الأصول التي تديرها المجموعة والبالغة 18 مليار دولار.تخضع جي إف إتش بارتنرز لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، كما تخضع استثماراتها وعروضها للتنظيم من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية الإقليمية مثل مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى جهات تنظيمية عالمية مرموقة معنية بأدوات الاستثمار، مما يضمن أفضل الممارسات بما يتماشى مع معايير الاستثمار العالمية.