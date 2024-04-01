جي إف إتش بارتنرز تستثمر 450 مليون دولار في العقارات الأميركية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركة جي إف إتش بارتنرز المحدودة، وهي شركة تابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، عن إتمام استثمارات بقيمة إجمالية قدرها 450 مليون دولار في قطاع العقارات بالولايات المتحدة بين الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024.
تتركز هذه الاستثمارات في قطاعي العيادات الطبية وسكن الطلاب، وهما من القطاعات جيدة الأداء في سوق العقارات الأميركية، حيث يستفيد كل منها من نمو الإيجارات، وانخفاض معدل الشواغر على المستوى الوطني، واستقرار السوق.
بالنسبة لقطاع العيادات الطبية، فقد استحوذت شركة جي إف إتش بارتنرز على محفظة أصول تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار. تم اختيار أصول الاستحواذ بناء على مواقع داخل الولايات التي تظهر نموا ديموغرافيا طويل الأجل وبيئات ضريبية منخفضة ومعدلات هجرة داخلية متزايدة، بما يتماشى مع فلسفة الاستثمار الخاصة بالشركة.
وتتميز الأصول بنوعية من المستأجرين ذات درجة عالية من التقييم الائتماني مدعومة بأنظمة رعاية صحية كبيرة ذات مثل «ميموريال هيرمان» و«بايلور سكوت آند وايت»، والتي تعد من بين أكبر أنظمة الرعاية الصحية في ولاية تكساس.
ومن المتوقع أن تشهد الأصول ارتفاعا الإيجارات السنوية بناء علي العقود الموقعة ذات المتوسط المرجح الذي يتجاوز ثماني سنوات لمدة الإيجار، ونسبة إشغال تصل إلى 98%. لذلك فمن المتوقع ان توفر الاصول عوائد جذابة مع درجة منخفضة من المخاطر.
ولقد أدى هذا الاستحواذ للعيادات الطبية إلى زيادة عدد العيادات الطبية التابعة لجي إف إتش بارتنرز إلى أكثر من 35 عقارا بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار. تتم إدارة المحفظة في الغالب من قبل شركة «بيج سكاي ميديكال» التابعة لشركة جي إف إتش بارتنرز، وهي شركة لإدارة أصول العيادات الطبية ومقرها دالاس، تكساس، وتتمتع بسجل حافل في هذا القطاع.
وبالمثل، يشمل استثمار سكن الطلاب 3، التي تبلغ قيمته حوالي 300 مليون دولار، على أصول عالية الجودة تضم ثلاثة عقارات جديدة مدرة للدخل تقع في موقع استراتيجي بالقرب من الجامعات العامة رفيعة المستوى في الأسواق ذات الأداء الجيد. تشتمل المحفظة على 1300 سرير وتفخر بأن لديها حاليا معدل إشغال ممتاز بنسبة 97%، كما أنها في وضع جيد لتحقيق نمو متواصل.
و ستتم إدارة المحفظة في الغالب من قبل شركة «ستيودنت كوارترز» التابعة لجي إف إتش بارتنرز، وهي شركة لإدارة أصول سكن الطلاب مقرها في أتلانتا، جورجيا ولديها أكثر من 15000 سرير في محفظتها.
يأتي الاستحواذ عقب التخارج الناجح للشركة مؤخرا من محفظتها لسكن الطلاب 1 التي حققت عوائد مرتفعة بشكل ملحوظ بنسبة 122% للمستثمرين في غضون عامين فقط.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش بارتنرز نائل مصطفى: «مع استحواذ السلسلة الثالثة من الاصول في قطاعي العيادات الطبية وسكن الطلاب، فإننا نؤكد التزامنا بالقطاعات الإستراتيجية التي تتمتع بأساسيات قوية تدعمها العوامل الديموغرافية المناسبة وعدم التوازن بين العرض والطلب، ومستويات الدخل المرتفعة.
مع هذه الاستحواذات، تواصل جي إف إتش بارتنرز إلى جانب شركاتنا التابعة، ستيودنت كوارترز وبيج سكاي، تعزيز مكانتها كبوابة للفرص العقارية الفريدة التي أوجدتها وتديرها مجموعة جي إف إتش بشكل شامل».
تركز جي إف إتش بارتنرز على توسيع قدرات إدارة الأصول العالمية للمجموعة في القطاع العقاري على مستوى العالم وتدير حاليا أكثر من 6 مليارات دولار من الأصول العقارية كجزء من إجمالي الأصول التي تديرها المجموعة والبالغة 18 مليار دولار.
تخضع جي إف إتش بارتنرز لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، كما تخضع استثماراتها وعروضها للتنظيم من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية الإقليمية مثل مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى جهات تنظيمية عالمية مرموقة معنية بأدوات الاستثمار، مما يضمن أفضل الممارسات بما يتماشى مع معايير الاستثمار العالمية.
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