زين الشركة أقامت مسابقتها الأولى لحفظ القرآن

MENAFN - Al-Anbaa) أقامت زين مسابقتها الأولى لحفظ القرآن الكريم وتجويده بالشراكة الاستراتيجية مع مسجد الدولة الكبير، والتي هدفت إلى تشجيع أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية الشابة على حفظ كتاب الله والتزين بقيمه السامية، وقدمت جوائز تشجيعية نقدية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل من الفئات الست.وتم تكريم الفائزين في مقر زين الرئيسي بالشويخ بحضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ومدير إدارة المسجد الكبير علي شداد، ورئيس لجنة المحكمين وإمام المسجد الكبير عمر الدمخي، بالإضافة إلى مسؤولي زين وإدارة المسجد، والفائزين وأولياء أمورهم.واستمرت المسابقة على مدار يومين في القاعة الغربية بالمسجد الكبير، وتضمنت ثلاث فئات عمرية مختلفة لكل من الذكور والإناث، الأولى من 7-12 سنة لحفظ حزب من القرآن الكريم، والثانية من 13-18 سنة لحفظ جزء من القرآن الكريم، والثالثة من 19-25 سنة لحفظ جزأين من القرآن الكريم، وأشرفت على المسابقة لجنة معتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع إدارة المسجد الكبير، وقدمت زين جوائز تشجيعية نقدية للفائزين في كل فئة.

وحرصا منها على إشراك موظفيها في مبادراتها وبرامجها المجتمعية، حرصت زين على تنظيم مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم الرابعة لموظفي الشركة وأبنائهم، والتي أقيمت أيضا بالمسجد الكبير، وشهدت تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجوائز نقدية تشجيعية.وأتت هذه البادرة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين زين وإدارة المسجد الكبير تحت مظلة حملة زين الشهور الرمضانية، والتي تتضمن العديد من المساهمات المستمرة طوال الشهر الفضيل، أبرزها موائد إفطار الصائم اليومية في الخيمة الكبرى بالمسجد، وخدمات الضيافة للمصلين خلال العشر الأواخر.