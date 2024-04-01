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الاحتلال يغتال فريقا إغاثيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية

4/1/2024 9:06:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، بأن قوات الاحتلال اغتالت فريقا إغاثيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية وآخر مجهول الهوية .

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