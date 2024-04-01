الاحتلال يغتال فريقا إغاثيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية

الاحتلال يغتال فريقا إغاثيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية
التاريخ
4/1/2024 9:06:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، بأن قوات الاحتلال اغتالت فريقا إغاثيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية وآخر مجهول الهوية .
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