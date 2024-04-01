ترامب في كذبة أول نيسان: أعلق حملتي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أحدث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مفاجأة، الاثنين، بإرسال رسالة إلى مؤيديه جاء فيها "أنا أعلّق حملتي"، تبيّن لاحقا أنها كذبة أول نيسان/ أبريل وتهدف في الواقع إلى جمع أموال جديدة لحملته للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وبعث الرئيس الجمهوري السابق الذي يسعى للفوز على منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهذه الرسالة إلى ناخبيه عبر البريد الإلكتروني وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة .
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