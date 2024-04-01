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مقتل عدة دبلوماسيين إيرانيين في ضربة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق

4/1/2024 8:09:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الاثنين مقتل عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وقال التلفزيون الإيراني: "وفقا لتقارير غير مؤكدة، قتل عدد من دبلوماسيي بلادنا نتيجة الهجوم الإسرائيلي اليوم على القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".

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