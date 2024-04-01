مقتل عدة دبلوماسيين إيرانيين في ضربة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق

مقتل عدة دبلوماسيين إيرانيين في ضربة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق
التاريخ
4/1/2024 8:09:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الاثنين مقتل عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وقال التلفزيون الإيراني: "وفقا لتقارير غير مؤكدة، قتل عدد من دبلوماسيي بلادنا نتيجة الهجوم الإسرائيلي اليوم على القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".
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