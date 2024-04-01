مقتل موظفين أجانب في منظمة خيرية بضربة إسرائيلية وسط غزة



قتل خمسة أشخاص، بينهم عاملون في منظمات دولية أجانب وأصيب آخرون، مساء "الإثنين"، في قصف إسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية قصفت مركبة مدنية على طريق البحر غرب مدينة دير البلح، ما أدى لمقتل أربعة من العاملين في منظمات دولية، فيما قتل طفل وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد البشير في منطقة الحكر بدير البلح، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وبحسب الوكالة، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32 ألفا و845 شخصاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75 ألفا و392 مصاباً، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

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