أسهم المصارف الأوروبية عند أعلى مستوياتها في 6 سنوات

سجلت أسهم المصارف الأوروبية أعلى مستوى لها في 6 سنوات، بعدما وعد المقرضون بتوزيعات أرباح قياسية على المساهمين، وارتفعت الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وبلغ مؤشر ((ستوكس يوروب 600)) للمصارف أعلى مستوياته في 6 سنوات يوم الخميس، وهو آخر يوم تداول قبل عيد الفصح في معظم الأسواق، إذ ارتفع بنسبة 34% في العام الماضي. وبحسب المحللين في بنك ((باركليز))، تفوقت المصارف الأوروبية في الأداء على نظيرتها الأمريكية المرة الأولى مرة منذ أكثر من عقد من الزمان من ناحية العائد على شروط الأسهم.

وقال مدير استراتيجية الأسهم الأوروبية في باركليز، إيمانويل كاو: ((تبدو مقومات المصارف الأوروبية أقوى من أي وقت مضى)).

ويتزامن ارتفاع مؤشر ((ستوكس)) مع نتائج قوية للربع الرابع لبنوك ((يونيكريديت)) و((سانتاندر)) ومجموعة ((لويدز)) المصرفية، في حين حققت أسهم بنك ((يو بي إس))، الذي استحوذ العام الماضي على منافسه المتعثر ((كريدي سويس)) في صفقة شطبت 17 مليار دولار من الديون، أداءً جيداً على نحو خاص، فارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ مارس من سنة 2008 بنسبة 46% في الـ12 شهراً الماضية. وبالنسبة لبنكي ((يونيكريديت)) و((إنتيسا سانباولو)) الإيطاليين، فبلغا أعلى مستويات لهما على مدى 13 و9 سنوات على التوالي.

وعلى الرغم من تراجع نشاط إبرام الصفقات، وانخفاض الطلب على القروض، فإن سنة 2023 كانت بين أعلى السنوات ربحاً بالنسبة للمصارف الأوروبية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط نسبة العائد على حقوق المساهمين بين المصارف الأوروبية إلى 13%، وفقاً لمحللي بنك باركليز. ومع ذلك، إذا خفض البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام كما هو متوقع، فمن المرجح أن يتعرض ((صافي الدخل من الفوائد))، الفارق بين الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع، وتلك التي تحصل عليها من القروض والمصدر الرئيس لأرباحها، للضغوط.

وقال رافائيل كوينا، رئيس قسم المصارف الفرنسية والإيطالية والبرتغالية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: سيؤثر توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة في أداء المصارف في سنة 2024، ويمكن أن يزداد الضغط على صافي هامش الفائدة في سنة 2025، في ظل استمرار انخفاض أسعار الفائدة، ولكنه أشار أيضاً إلى ازدياد النشاط التجاري وهبوط رسوم انخفاض قيمة القروض في حالة تحسن توقعات النمو الاقتصادي، وسيدعم ذلك أرباح المصارف.

وعلى الرغم من أدائها القوي في الفترة الأخيرة، فإن المصارف الأوروبية لا تزال مقومة بأقل من قيمتها، مقارنة بنظيرتها الأمريكية، التي نمت بوتيرة أسرع وكانت أكثر ربحاً منذ الأزمة المالية.

وضمن الجهود الرامية لمواجهة هذا الفارق في التقييم واستعادة ثقة المستثمرين، الذين يقلقهم وقف توزيعات الأرباح والضرائب غير المتوقعة منذ جائحة كورونا، تعهدت المصارف الأوروبية بتوزيع أكثر من 120 مليار يورو على المساهمين هذا العام، عبر توزيعات أرباح بقيمة 74 مليار يورو وإعادة شراء أسهم بقيمة 47 مليار يورو.

ووفقاً للأرقام التي جمعها بنك ((يو بي إس))، يمثل هذا زيادة بنسبة 54% مقارنة بعوائد رأس المال في العام السابق وأعلى بكثير من أي عام منذ سنة 2007 على الأقل.

يذكر أن أحد أهم الإعلانات في شأن التوزيعات هذا العام كان من بنك ((يونيكريديت))، الذي ارتفعت أسهمه أكثر من الضعف في العام الماضي، وقد تعهد بدفع 8.6 مليارات يورو، ما يمثل كامل أرباحه لسنة 2023، للمستثمرين.

وقال مايك مايو، المحلل في بنك ((ويلز فارجو)): من المنطقي بالنسبة للمصارف التي تتمتع بمستويات قوية من رأس مال أن تقوم بإعادة الأموال إلى المساهمين عند ارتفاع الأرباح.

وأضاف: هل لدى هذه المصارف رأس مال يكفي لتحمل سيناريو شديد السلبية؟ إجابة هذا السؤال: إن المصارف وحدها التي تحدد ما إذا كان يجب عليها إعادة شراء الأسهم أم لا.