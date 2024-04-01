أداء المصانع في الصين يعزز مؤشرات التعافي

زاد نشاط المصانع في الصين للمرة الأولى خلال 6 أشهر في بادرة إيجابية لبكين، حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ بالغ في قطاع العقارات وضعف ثقة المستثمرين.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بلغ 50.8 نقطة في مارس، ارتفاعاً من 49.1 في فبراير، وهو الأعلى خلال عام بفضل زيادة طلبات التصدير. وتشير الأرقام التي تتجاوز 50 إلى النمو مقارنة بالشهر السابق.

ومع ذلك، حذر المكتب الوطني للإحصاء من ضرورة تقديم الدولة لدعم إضافي للصناعة، في وقت تعاني فيه الشركات من ضعف الطلب في السوق، ما يؤكد مخاوف الشركاء الصين التجاريين من أن القدرة الصناعية الفائضة يمكن أن تمتد إلى أسواق التصدير.

وقال تشاو تشينجهي، كبير الإحصائيين بالمكتب الوطني للإحصاء، إنه خلال شهر مارس، ومع تسارع الشركات في استئناف عملها وإنتاجها بعد عيد الربيع، ازداد نشاط السوق، في إشارة إلى عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تستمر أسبوعاً في فبراير.

وأظهر الاقتصاد الصيني بوادر استقرار في الأسابيع الأخيرة بعد إرسال إشارات متضاربة العام الماضي، حيث أعلنت بكين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 % على الرغم من انخفاض عائدات التصدير ومبيعات العقارات.

وحدد الحزب الشيوعي هدفاً للنمو بنسبة 5 % لعام 2024، وهو المعدل نفسه العام الماضي، خلال اجتماع البرلمان الصيني في هذا الشهر. ويرى المحللون أن الهدف طموح ويتطلب المزيد من الدعم والمحفزات.

لكن أرباح الصناعة خلال المدة من يناير إلى فبراير وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 25 شهراً، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء. ويفسر الاقتصاديون ذلك على أنه إشارة إلى أن القطاع الصناعي بلغ أدنى مستوياته وبدأ في التحسن.

وترى تاو وانغ، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في بنك ((يو بي إس))، أن أرقام مؤشر مديري المشتريات تظهر انتعاشاً في طلبات التصدير، بينما تعافى النشاط المحلي خلال الجزء الأخير من شهر مارس.

وقالت إن أغلب المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات شهدت تحسناً باستثناء أسعار تسليم المصنع، ما يشير إلى أن الطلب على السلع الاستهلاكية قد يظل ضعيفاً نسبياً. وأضافت أن مؤشر التوظيف الفرعي لم يُظهر سوى تحسن طفيف.

وخلال هذا الأسبوع، قرر بنك ((سيتي)) رفع تقديراته للعام بأكمله لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 5 % من 4.6 %، مستشهداً بالبيانات الأخيرة والاستجابة السياسية القوية من الحكومة.

وإضافة إلى ارتفاع أرباح الصناعة، قال البنك إن الصادرات فاقت التوقعات، وحقق نشاط الخدمات ارتفاعاً خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، كما كان الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في البنية التحتية قوياً.

وخلال شهر مارس، بلغ مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، الذي يشمل الخدمات والبناء، 53 نقطة ارتفاعاً من 51.4 في فبراير، وهو الأعلى منذ منتصف العام الماضي.

وظهرت بوادر الاستقرار بعدما سعى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى توجيه رسالة قوية للمستثمرين الأجانب من خلال لقاء رؤساء تنفيذيين أمريكيين في بكين يوم الأربعاء.

وفي بيان مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأحد، قال المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشرات طلبات التصدير الجديدة والواردات بلغت 51.3 و50.4 على التوالي، بزيادة قدرها خمس نقاط وأربع نقاط عن الشهر السابق.

وأكد أن الزيادة جاءت مدفوعة بصادرات الألياف الكيماوية والمطاط والمنتجات البلاستيكية، إضافة إلى السيارات ومعدات الكمبيوتر وأجهزة الاتصال.

وأضاف أن نتائج مؤشر مديري المشتريات تعكس المنافسة الصناعية الحادة ومعاناة نسبة كبيرة من الشركات من ضعف الطلب في السوق.

وأوضح أن السياسات الرامية إلى تعزيز الاستهلاك المحلي من خلال ترقية المعدات على نطاق واسع وتجارة السلع الاستهلاكية تتطلب المزيد من التفصيل والتنفيذ لتوفير دعم قوي للمصنعين.

وفي مذكرة بحثية هذا الأسبوع، ذكرت مؤسسة ((آي إن جي)) أن التعافي المستمر لقطاع الصناعة من شأنه أن يساعد بكين في تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى هدف النمو لعام 2024، لكن لا يزال هناك حاجة إلى المزيد من السياسات الداعمة للإبقاء على الزخم والتعافي.