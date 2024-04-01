كيا أمريكا تعتزم استدعاء 427 ألف سيارة «تيلورايد»

أعلنت شركة كيا كورب الكورية الجنوبية اعتزام شركة كيا أمريكا التابعة لها في الولايات المتحدة استدعاء 427.4 ألف سيارة كيا تيلورايد من طرز 2020 إلى 2023 إلى جانب عدد من السيارات طراز 2024.

وتأتي عملية الاستدعاء في أعقاب اكتشاف وجود خلل في هذه السيارات يمكن أن يجعلها تتحرك أثناء وقوفها في أماكن الانتظار. وبحسب تقرير إدارة السلامة المرورية الأمريكية فإن العمود الأوسط وعمود الإدارة الأمامي الأيمن في نظام مكبح أماكن الانتظار قد لا يتم تعشيقهما بشكل كامل بسبب خلل في تجميعهما لدى الشركة الموردة. وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي التعشيق الجزئي للعمودين إلى تلف شرائح العمود الأوسط. ويمكن أن يؤدي تلف شرائح العمود الأوسط إلى تحرك السيارة أثناء وقوفها في أماكن الانتظار.

ويمكن أن يكتشف أصحاب هذه السيارات وجود الخلل في حال سماع ضجيج أو انخفاض قوة حركة السيارة.

ولحل هذه المشكلة، سيقوم وكلاء كيا بتحديث برنامج تشغيل مكبح الانتظار الإلكتروني لضمان إتمام عملية التعشيق آلياً، ومنع تحرك السيارة أثناء التوقف في مكان الانتظار.

وتعتزم شركة كيا تعويض أصحاب السيارات المعيبة عن نفقات الإصلاح التي تكبدوها بالفعل وفقاً لخطة السداد العامة لشركة كيا.