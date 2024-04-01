Tuesday, 02 April 2024 03:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين ترفض بشدة القيود الأمريكية المعدلة على تصدير الرقائق

4/1/2024 7:16:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعربت الصين عن رفضها الشديد أحدث القواعد الأمريكية المعدلة في شأن تصدير أشباه الموصلات، قائلة إنها ستؤدي إلى تعطيل سوق أشباه الموصلات العالمية وكذلك التعاون بين الشركات.

ونقلت وكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية عن وزارة التجارة الصينية قولها، إن أحدث تعديل لضوابط تصدير أشباه الموصلات جاء بعد أقل من ستة أشهر من تقديم الولايات المتحدة القواعد في 17 أكتوبر من سنة 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركات العالمية، ومن ذلك الشركات الأمريكية، تحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها، ولكن الولايات المتحدة تجاوزت مفهوم الأمن القومي وقامت بمراجعة القواعد بشكل تعسفي لتشديد إجراءات الرقابة، ووضع المزيد من العراقيل أمام التعاون التجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية.

وأوضحت أن قطاع أشباه الموصلات أصبح شديد العولمة بعد عقود من النمو وهذا نتيجة لقانون السوق واختيار الشركات.

وقالت الوزارة: إن الصين، باعتبارها أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم، مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون متبادل المنفعة وتعزيز أمن واستقرار السلسلة الصناعية العالمية لأشباه الموصلات وسلسلة التوريد.

MENAFN01042024000110011019ID1108046218

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث