الصين ترفض بشدة القيود الأمريكية المعدلة على تصدير الرقائق

أعربت الصين عن رفضها الشديد أحدث القواعد الأمريكية المعدلة في شأن تصدير أشباه الموصلات، قائلة إنها ستؤدي إلى تعطيل سوق أشباه الموصلات العالمية وكذلك التعاون بين الشركات.

ونقلت وكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية عن وزارة التجارة الصينية قولها، إن أحدث تعديل لضوابط تصدير أشباه الموصلات جاء بعد أقل من ستة أشهر من تقديم الولايات المتحدة القواعد في 17 أكتوبر من سنة 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركات العالمية، ومن ذلك الشركات الأمريكية، تحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها، ولكن الولايات المتحدة تجاوزت مفهوم الأمن القومي وقامت بمراجعة القواعد بشكل تعسفي لتشديد إجراءات الرقابة، ووضع المزيد من العراقيل أمام التعاون التجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية.

وأوضحت أن قطاع أشباه الموصلات أصبح شديد العولمة بعد عقود من النمو وهذا نتيجة لقانون السوق واختيار الشركات.

وقالت الوزارة: إن الصين، باعتبارها أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم، مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون متبادل المنفعة وتعزيز أمن واستقرار السلسلة الصناعية العالمية لأشباه الموصلات وسلسلة التوريد.