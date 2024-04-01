«دبي للكوميديا».. خريطة ترفيه بانورامية فريدة

ينطلق ((مهرجان دبي للكوميديا 2024)) يوم 12 أبريل الجاري ويستمر حتى 21 منه، بمشاركة مجموعة من ألمع نجوم الكوميديا المحليين والعالميين.

وكشف المهرجان عن عودة عرض ((كوميدي بازار)) للعام الثاني على التوالي، الذي يضم أبرز نجوم الكوميديا من جميع أنحاء العالم لتقديم عروض ترفيهية استثنائية ورسم الابتسامة على وجوه الجمهور لمدة 10 أيام.

ويقدم ((كوميدي بازار)) تجربة مفعمة بالضحك مع مشاركة مجموعة من المواهب الكوميدية العالمية يومياً في دبي أوبرا. ويحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع طوال فترة العرض بمزيج من الكوميديا المتنوعة مع أشهر النجوم في العالم وسط أجواء من المرح، بما في ذلك أديتيا توماس، وعمرو العسل، وبرونوين بيرنز، وعماد صديقي، وفولي أولوبيي، وإسماعيل عبدالرحمن، وجون هيج، وجوشوا دياس، وليز باينز، وغيرهم الكثير.

ويضفي عرض ((كوميدي بازار)) لمسة مثالية إلى مجموعة العروض المميزة الأخرى التي سيقدمها مهرجان دبي للكوميديا 2024، ما يضمن لعشاق الكوميديا استمتاعهم برحلة من المرح والضحك المتواصل.

ويستضيف مهرجان دبي للكوميديا مجموعة من أشهر نجوم الكوميديا مع أكثر من 30 عرضاً فريداً، بما في ذلك جاد المالح، ومو جيليجان، وكاثرين رايان، وفرانك سكينر، وآل موراي، وكيني سيباستيان، وزارنا جارج، وتشينيدو أوناكا، والعديد من الأسماء الأخرى.

ويحظى الجمهور بفرصة مشاهدة نخبة من أشهر الكوميديين العالميين يتألقون على خشبة مسرح دبي أوبرا.