«غودزيلا وكونغ» يتصدّر شباك التذاكر في الصالات الأمريكية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تصدّر فيلم ((غودزيلا وكونغ: ذي نيو إمباير)) شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في أول أسبوع يُعرض فيه، بحسب تقديرات أعلنتها الأحد شركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة.
وحقق الفيلم الذي يتّحد فيه الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر يهدّد وجودهما، إيرادات بـ80 مليون دولار.
واعتبر المحلل ديفيد أ. غروس أن هذه النتيجة ((مذهلة)).
قصة
وحل ثانياً فيلم ((غوستباسترز: فروزن إمباير)) مع إيرادات بـ15,7 مليون دولار. وتراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم الخيال العلمي ((دون: بارت تو)) ((Dune: Part Two)) محققاً إيرادات بـ11,1 مليون دولار في خامس أسبوع له.
وتدور قصة الفيلم الذي يمتد لأكثر من ساعتين ونصف ساعة حول الحرب والصمود في كوكب تكسوه الرمال غير صالح للعيش.
المركز الرابع
وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الكوميديا والفنون القتالية ((كونغ فو باندا 4)) (Kung Fu Panda 4) من إنتاج ((يونيفرسال)) و((دريم ووركس أنيميشن))، مع عائدات بلغت 10,2 ملايين دولار.
أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب ((إيماكولت)) (((Immaculate)))، الذي تدور أحداثه حول راهبة في دير إيطالي، وحقق فيلم الرعب هذا إيرادات بـ3,3 ملايين دولار.
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