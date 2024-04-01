«غودزيلا وكونغ» يتصدّر شباك التذاكر في الصالات الأمريكية

تصدّر فيلم ((غودزيلا وكونغ: ذي نيو إمباير)) شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في أول أسبوع يُعرض فيه، بحسب تقديرات أعلنتها الأحد شركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي يتّحد فيه الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر يهدّد وجودهما، إيرادات بـ80 مليون دولار.

واعتبر المحلل ديفيد أ. غروس أن هذه النتيجة ((مذهلة)).

قصة

وحل ثانياً فيلم ((غوستباسترز: فروزن إمباير)) مع إيرادات بـ15,7 مليون دولار. وتراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم الخيال العلمي ((دون: بارت تو)) ((Dune: Part Two)) محققاً إيرادات بـ11,1 مليون دولار في خامس أسبوع له.

وتدور قصة الفيلم الذي يمتد لأكثر من ساعتين ونصف ساعة حول الحرب والصمود في كوكب تكسوه الرمال غير صالح للعيش.

المركز الرابع

وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الكوميديا والفنون القتالية ((كونغ فو باندا 4)) (Kung Fu Panda 4) من إنتاج ((يونيفرسال)) و((دريم ووركس أنيميشن))، مع عائدات بلغت 10,2 ملايين دولار.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب ((إيماكولت)) (((Immaculate)))، الذي تدور أحداثه حول راهبة في دير إيطالي، وحقق فيلم الرعب هذا إيرادات بـ3,3 ملايين دولار.