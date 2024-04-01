عدسات المصورين في الإمارات ترصد روحانيات وأجواء الشهر الفضيل

تعكس الصورة الكثير من المعاني والأجواء، ويستغل المبدعون والمصورون في الإمارات فرصة أجواء شهر رمضان المبارك لالتقاط صور فريدة لا تتكرر سوى مرة واحدة في العام، تجمع الروحانيات وأجواء المصلين بالليل، وتظهر الإضاءة وزينة الشوارع ومدفع الإفطار وموائد الإفطار التي تمتد على مساحات كبيرة، إضافة إلى أنها تبرز روح التسامح والخير والعطاء في الدولة.

إبداعات

((البيان)) التقت مجموعة من المصورين المحترفين للحديث عن إبداعاتهم في شهر رمضان، حيث قال المصور أحمد الرئيسي: شهر رمضان المبارك فرصة للمصورين لالتقاط صور تعبر عن أجواء الشهر الفضيل في الإمارات، ويلتقط المصور صوراً جميلة خلال الأجواء الليلية، فالقمر يكون واضحاً والسماء صافية، إضافة إلى تصوير مدفع الإفطار في عدة مواقع وتصوير الفوانيس المضيئة ليحصل في النهاية على صور فنية جميلة.

قصر الحصن

وأكد المصور أحمد بدوان أن شهر رمضان فرصة مميزة لتوثيق الأجواء الروحانية والاجتماعية فيه، وذلك من خلال تصوير مدفع الإفطار في منطقة قصر الحصن ومسجد الشيخ زايد وتصوير الزينة الرمضانية في الشوارع، بالإضافة إلى تصوير جموع الناس أثناء تأدية صلاة التراويح والقيام.

جهود

وأوضح المصور أحمد عبيد أن شهر رمضان له أجواء وطابع مختلف ما ينعكس على جمال الصورة، وقال: التصوير أيضاً يحتاج إلى أجواء معينة ومميزة حيث تحمل صور شهر رمضان رسائل ومعاني وقيماً، وبالتأكيد هي فرصة لالتقاط الصور المميزة.

وتابع: تروي الصور الملتقطة خلال الشهر الفضيل أعمال الخير التي تقدمها الإمارات والتي تحمل أسمى معاني التسامح والإيمان. كما إن أجواء رمضان تعد فرصة لنا بأن نلتقط صوراً نادرة تضيء على جهود المتطوعين، إضافة إلى تصوير المساجد وأجواء المصلين بالليل.