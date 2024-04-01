«الشارقة القرائي للطفل» يفتح باب التطوع في دورته الـ 15

أعلنت ((هيئة الشارقة للكتاب)) بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي، فتح باب التسجيل للراغبين في التطوّع من الجنسيات كافة للإسهام في أعمال الدورة الـ15 من ((مهرجان الشارقة القرائي للطفل)) الذي تنظمه الهيئة وسينطلق من 1 وحتى 12 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة، حيث سيشهد المهرجان سلسلة من ورش العمل والجلسات الخاصة بصناعة أدب الأطفال وسيعرض أحدث الإصدارات المحلية والعالمية التي تعزز علاقة الأطفال بمصادر المعرفة والتعلم.

وأكدت ((هيئة الشارقة للكتاب)) حرصها في كل عام على إشراك المتطوعين مشيرةً إلى أن التطوع ظل عاملاً جوهرياً في نجاح المهرجان منذ انطلاقته، ويجسد قيم التعاون والشراكة بين المجتمع والمؤسسات لدعم مسيرة مشروع الشارقة الثقافي، وبينت ((الهيئة)) أن التطوّع قيمة اجتماعية أصيلة في الثقافة الإماراتية ويسهم في تنمية مهارات المتطوعين في إدارة وتشغيل الفعاليات الكبرى والإشراف على احتياجات الجمهور، كما يتيح الفرصة للشباب والفتيات لاكتساب خبرات ومعارف جديدة من العلاقة المباشرة بالجمهور والعارضين والمشاركين.

وتتلخص مهام المتطوعين في ((مهرجان الشارقة القرائي للطفل)) بالالتزام بحضور المهرجان في الـ12 يوماً، وفي إمكانهم الاختيار بين الفترة الصباحية من 9:00 صباحاً وحتى 3:00 مساء، أو الفترة المسائية من 3:00 وحتى 9:00 مساءً لمواكبة زوار المهرجان وفعالياته طوال مدة انعقاده. ويقدم المتطوعون الدعم والمساعدة للمشاركين والجمهور في المهرجان، كما يتابعون احتياجات فريق الدعم الفني، وفريق الموارد المالية للإسهام في إنجاح مهامهم بسلاسة ويسر، إلى جانب إرشاد زوار المهرجان وتزويدهم أوقات الفعاليات التي ينظمها المهرجان وأماكن انعقادها في داخل مركز إكسبو.

وبلغ عدد المتطوعين المشاركين في الدورة الـ14 من ((مهرجان الشارقة القرائي للطفل)) في سنة 2023 نحو 150 متطوعاً، ويشهد المهرجان في كل عام، مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات التي تشمل ورش العمل التفاعلية التي يقدمها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اكتشاف مواهب الطفل وتنمية قدراته، ويستضيف نخبة من الكتاب والرسامين والناشرين المتخصصين في كتب الأطفال واليافعين، إلى جانب تكريم الفائزين بـ((جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل))، والفائزين بـ((جائزة الشارقة لكتاب الطفل))، و((جائزة الشارقة للكتاب الصوتي))، و((جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية)).