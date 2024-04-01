حلوى الناعم في رمضان بدمشق.. طقوس وحكايات وجماليات

تتعالى أصوات الباعة في شوارع وحارات دمشق، رماك الهوى يا ((ناعم))، حلوى سورية دمشقية ترتبط بشهر رمضان المبارك وتشكل إحدى عاداته، فيقوم بعضهم بصناعة هذه الحلوى البسيطة وبيعها مباشرة للناس، ويتسلى بها الصائمون بعد الإفطار.

ويقول أحمد عبيد في سوق القزازين في دمشق لـ((البيان)): إن صناعة الناعم أو كما يطلقون عليه ((خبز رمضان))، عادة رمضانية دمشقية منذ عشرات السنين، يبدأ العمل فيه في أول شهر رمضان وحتى نهايته فقط، ويتم إعداده وبيعه بشكل مباشر في الطرقات والأسواق والأحياء الشعبية، ويباع بشكل ربطات كل منها يتألف من 3 أو 5 مع بعضها بعضاً وكل رغيف قيمته 5 آلاف ليرة سورية (0.35 دولار).

فوائد

وعما إذا كان هناك إقبال على شراء هذا النوع من الحلوى، أكد قيام معظم العائلات بشراء الناعم لأن صناعته واستهلاكه يرتبطان بشهر رمضان فقط، ويعد من تسالي رمضان بعد الإفطار، لافتاً إلى أنه ((حلوى صحية تمد الصائمين بالطاقة)).

وتابع: إن الطعم اللذيذ لا يتم إلا بوضع دبس التمر أو العنب على أرغفة الناعم ورشها عليه، وهناك عبارات ترتبط ببيعه مثل ((رماك الهوا يا ناعم، رماك وكسر عظامك يا ناعم)).

وتحضير الناعم بحسب ما أكده صانعوه وبائعوه لـ((البيان)) بأنه يتم على مراحل فيتم إعداد العجين (طحين وماء) قبل فترة من شهر رمضان بشهر أو شهرين ويتم وضعه على شكل أقراص، وفي رمضان يتم إعداده عبر قليه في الزيت بحلة كبيرة باستخدام عصاوين اثنتين وتدويره في الزيت فيتمدد ويأخذ شكله الأساسي ثم يتم إخراجه وتزيينه بدبس مخفف.