«المندوس».. مفاجآت وجوائز ولقاءات مباشرة

يعد برنامج ((المندوس)) من أشهر برامج شهر رمضان المبارك على قناة سما دبي، حيث يبث يومياً بعد صلاة التراويح بحلة جديدة وأسلوب وأفكار متنوعة، مقدماً للمشاهدين أوقاتاً ممتعة حافلة بالجوائز القيّمة.

وقال الإعلامي عبدالله إسماعيل لـ((البيان)): ((بات برنامج ((المندوس)) طقساً من طقوس شهر رمضان التي لا تشبهها طقوس أخرى بأجوائه المختلفة عن العام كله، وأقول هذا الكلام بثقة لأننا اختبرنا محبة الناس بعد أن خرجنا من دائرة الشاشة وذهبنا إلى الجمهور في مناسباتهم المختلفة والمهرجانات مثل ((شتانا في حتا))، و((مدفع الإفطار في الخوانيج والبرشاء)) وشهدت حشداً من الحضور للمشاركة والتفاعل)).

وأوضح أن الناس باتوا يعملون برنامج ((المندوس)) الخاص بهم ويرسلون فيديوهات من تلك الحلقات في مختلف المناسبات مثل ((حق الليلة))، وحالياً خلال الشهر الفضيل، ينظمونها في بيوتهم بحيث يحضرون حلقات ((المندوس)) ويغنون الأغاني ويقدمون الجوائز مقلدين طقوس البرنامج في أجواء مفعمة بالبهجة تعكس مدى نجاح البرنامج في الوصول إلى قلوبهم.

أهمية

وأشار إلى أن الدوائر الحكومية أصبحت تنظم مسابقات ((المندوس)) بين الموظفين في مناسباتهم المتنوعة، ويطلبونني لتقديم العرض والمشاركة معهم إلى أن أصبحوا هم يقدمونه بأنفسهم، وهذا لا يدل فقط على نجاح البرنامج، بل أيضاً يثبت أنه تحول كما أشرت سابقاً إلى طقس احتفالي وبهجة مرتبطة بالربح والخسارة والمرح والضحك والأجواء الممتعة التي تحمل الكثير من الهوية الإماراتية، ففي النهاية ((المندوس)) هو إحدى مفردات البيئة الإماراتية، فهو لم يعد برنامجاً تلفزيونياً فقط، بل هو جزء مهم من أجواء رمضان وفرحة وبهجة الناس خلال أيام الشهر الفضيل.

وأضاف عبدالله إسماعيل: ((خلال فترة الدراسة، حاولنا كثيراً التعامل مع التوقيت بحذر لأننا لا نريد أن يسهر طلاب المدارس، خاصة وأن شريحة كبيرة منهم تتابع البرنامج، وعليهم أن ينهضوا في وقت مبكر صباحاً، فإذا قدمنا البرنامج مثلاً في الساعة الحادية عشرة مساءً فإن المشاهدين من هذه الفئة سيسهرون ويشتكي أولياء الأمور، وأيضاً نريد إرضاء المشاهدين في الدول العربية الأخرى التي تتابعنا، لذلك قررنا أن أنسب وقت هو بعد صلاة التراويح، على أن يكون أول إطلالة لبرامج المسابقات في رمضان لمدة تقارب الساعة أو أكثر من المكالمات المباشرة والمسابقات)).

خطة عمل

وأكد إسماعيل أن أسرة البرنامج لديها توجيهات من ((دبي للإعلام)) بأن لا تنتظر الجمهور فقط، بل الذهاب إليه والاختلاط معه، وأن لا تكون العلاقة بين المشاهد و((المندوس)) من خلال شاشة فاصلة.

وأضاف: ((نذهب من خلال حلقات البرنامج للناس ويأتون إلينا، ويحمل هذا الموسم من البرنامج تفاصيل عديدة، حضّرنا لها كثيراً وأعدّ لها الفريق بشكل مختلف، ما سيقرب ((المندوس)) للجمهور أكثر مما هو قريب فعلياً، وبالنسبة للجمهور الذين يشتكون من عدم تمكنهم من الحصول على فرصة مكالمة تليفونية، فقد حظوا بفرصة لقائنا في هذا الموسم بأماكن عامة، حيث آن الأوان أن لا نعمل في اتجاه واحد والمشاهد يتلقى فقط، بل أن يكون البرنامج عبارة عن لقاء متشارك وتفاعل حي ومباشر وأن نكون قريبين من الجمهور أكثر فأكثر)). وأكد أن تقديم فكرة البرنامج نفسها على ذات القناة والهوية مع الحفاظ على التنويع كل عام حتى لا يصاب المشاهد بالملل.

تحدٍ كبير

وتابع: ((أستطيع القول إن ما يمنعني من التكرار هو أن أسئلتنا ومواضيعنا ونقاشاتنا دائماً مستمدة من روح الإمارات، وبلدنا لا تكرار فيها، أسئلتي دائماً مأخوذة مما يجري في الدولة من فعاليات وأحداث وتطورات ومبادرات خاصة، ودائماً معنا جوائز جديدة ومستوى مختلف في الفوز، كما أنني ابن هذا البلد والناس والمجتمع وأسلوبي يتغير مع كل عام، بحيث ينتقل من مستوى لآخر وبالمرحلة العمرية التي أمر فيها، فصار ارتباطي بالأبناء كأنهم أبنائي، فمثلاً في السابق كنت أقول للمشاهدين من الأطفال إخواني الآن أناديهم أبنائي، فهم بالفعل بعمر أبنائي وحتى نبرة الأبوة ومشاعري تجاههم تتغير)). وأضاف: ((المندوس)) برنامج يكبر وينضج معنا باستمرار ولا يثبت على الأسلوب والقالب نفسه على الإطلاق.