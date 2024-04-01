أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي، مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية 7 أهداف من 26 هدفاً في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، وأوضح أن أخطاء الحراس توزعت بين 11 خطأ بسبب سوء التمركز، و10 أخطاء بسبب ردة الفعل.

ونوه زكريا العوضي إلى أن 9 أهداف سجلت في الجولة من انفرادات صريحة، و6 أهداف من ضربات رأس، و3 أهداف من خارج منطقة الجزاء، وأكد أن متوسط أهداف الجولة وصل إلى 3.7 أهداف في المباراة الواحدة، وزعت بين 18 هدفاً في الشوط الأول، و8 أهداف في الشوط الثاني، ومنها 4 أهداف في الأوقات الإضافية لمباريات الجولة، الخالية من ركلات الجزاء.

وأكد العوضي أن عادل بوبكر حارس شباب الأهلي، هو نجم الجولة، وظهر بشكل مميز في مباراة فريقه ومستضيفه الوحدة، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وأشاد بحارس الوصل خالد السناني، بعدما نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة للجولة الخامسة على التوالي، والمتمسك بقمة الأكثر محافظة على نظافة شباكه برصيد 7 مباريات، وليكون السناني ودفاعه الأفضل حتى الآن في الدوري.

وأثنى الدكتور زكريا العوضي على أحمد شامبيه حارس النصر، والذي خرج أيضاً، بشباك نظيفة أمام حتا، ليبقى في المركز الثاني بقائمة الأكثر محافظة على نظافة الشباك برصيد 6 مباريات.

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