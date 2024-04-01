الوصل يواجه الجزيرة وعجمان يلتقي النصر في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الليلة

تنطلق في التاسعة والنصف من مساء اليوم، مباريات الدور الثمانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بمواجهتي عجمان مع النصر على ملعب استاد نادي الشارقة، والجزيرة مع الوصل على ملعب استاد هزاع بن زايد، وتبحث الأندية الأربعة إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، والاقتراب خطوة من تحقيق اللقب الأغلى في موسم 2023 - 2024، بعدما ودعت كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وابتعدت أندية عجمان والنصر والجزيرة، عن المنافسة على درع دوري أدنوك للمحترفين، والذي يعتلي الوصل قمة ترتيبه برصيد 45 نقطة.

نتائج

وتسلط الأضواء في اليوم الأول من الدور ربع النهائي للكأس الغالية، والذي تقام مبارياته على ملاعب محايدة، وبنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على قمة الجزيرة والوصل، بصرف النظر عن نتائج ومستويات الفريقين في الموسم الجاري، والذي سبق أن شهد مواجهة واحدة بين الفريقين، وجرت في الجولة الثامنة للدوري، وانتهت بفوز الوصل بنتيجة 4 - 2، وسيحاول الجزيرة تقديم أفضل ما لديه للخروج ببطاقة الوصول إلى الدور نصف النهائي، لإرضاء جماهيره الغاضبة من تراجع الفريق إلى المركز الثامن برصيد 21 نقطة في الدوري، بالإضافة لخروج الفريق من كأس المحترفين.

انتصار

كما لم يحقق الفريق تحت قيادة مدربه الروماني رادوي، سوى انتصار وحيد وكان على العربي بهدف دون مقابل في الدور ثمن النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وخسر بنتيجة واحدة 2 - 3 أمام البطائح والوحدة والنصر، وتعادل مع اتحاد كلباء 2-2، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة موقف الفريق ومدربه المطالبون بتحقيق الفوز على أفضل أندية هذا الموسم، والمتصدر الحالي لترتيب الدوري، بقيادة مدربه المتميز الصربي ميلوش، والذي نجح في تكوين فريق متكامل ومتجانس، مع توفير أكثر من بديل على نفس مستوى اللاعبين الأساسيين، وهو ما يمنح الجهاز الفني للوصل مرونة الوصول إلى أفضل تشكيل يتناسب مع طبيعة كل مباراة وبطولة.

هجوم

ويمتلك الوصل كذلك، قوة هجومية كبيرة بتسجيل لاعبيه 72 هدفاً في 24 مباراة رسمية بمعدل تسجيل 3 أهداف في المباراة الواحدة منذ خوضه أولى مبارياته هذا الموسم، عندما فاز على ضيفه الإمارات بهدف دون مقابل في 19 أغسطس الماضي، ضمن الجولة الأولى للدوري، وتلقت شباك ((الإمبراطور))، 22 هدفاً منذ تلك المباراة، وحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، ومنها 3 مباريات في الدوري، وخسر مباراة واحدة، والمباراة الرابعة مع حتا بنتيجة 3-3 في إياب ثمن نهائي بطولة كأس المحترفين، والتي ودعها الفريق من الدور نصف النهائي، عندما خسر أمام مستضيفه الوحدة في لقاء الإياب بأربعة أهداف نظيفة، وقبلها فاز في لقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة 2 - 1.

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