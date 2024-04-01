طارق خانصاحب: لقاء «أجيال العميد» يعزز ترابط أبناء النصر

التقى نجوم النصر السابقون من أجيال مختلفة في سهرة رمضانية بدعوة من القطب النصراوي طارق حسين خانصاحب في مبادرة حرص على تكرارها من حين لآخر من أجل الحفاظ على ترابط ((أجيال العميد)) وتعزيز العلاقات الاجتماعية فيما بينهم.

وحضر لقاء ((أجيال العميد)) حميد الطاير النائب الأول لرئيس مجلس إدارة النصر وعبدالله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم ويوسف السركال رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الأسبق ومجموعة من نجوم الجيل الذهبي للنصر ومحبيه يتقدمهم: خالد إسماعيل، عبدالكريم خماس، صلاح جلال، ناجي جلال، علي إبراهيم، ثابت سهيل، د.حسن سهيل، محمد إسحاق، أحمد إسحاق، أحمد الدليل، سالم ربيع، إسماعيل بيليه، علي مال الله، مبارك الله، عوض مبارك، سالم صالح، هاشم عبيد، يوسف ناصيب، محمد إبراهيم، محمد علي كوجاك، عيسى يوسف، رائد البلوشي، نجيب معين، وغيرهم من اللاعبين السابقين.

وتميزت الأجواء بالمرح والسعادة بين نجوم الزمن الجميل الذين ارتبطت أسماؤهم بالبطولات والتتويجات التي حققها النصر على مدار تاريخه الحافل بالألقاب.

أجيال

وأكد طارق خانصاحب، أن الهدف من المبادرة الحفاظ على ترابط أجيال العميد بالرغم من اختلاف الأسماء والزمن إلا أن النصر هو الذي يجمعهم على قلب واحد، مشيراً إلى أن لديه العديد من المبادرات الأخرى منها مبادرة لتكريم لاعبي جيل ((منتخب 90))، وقال: هذا اللقاء الجميل فرصة لاستعادة الذكريات الجميلة وأيامنا الحلوة والحفاظ على ترابطنا، والتأكيد على أن النصر ليس مجرد ناد، فهو بيتنا الدافئ الذي يجمعنا، وسنحرص على تكرار مثل هذه المبادرات كلما سنحت لنا الفرصة وأشكر كل من لبى الدعوة لهذا اللقاء الطيب مع الأحبة، سعدت كثيراً باللقاء بكم في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان، وأسأل الله أن يجمعنا دائماً على الخير، أشكركم مرة أخرى متمنياً لكم التوفيق في حياتكم وإلى لقاء قريب يجمعنا بكم.

رسالة

وأوضح خالد إسماعيل نجم النصر السابق، أن المبادرة تسهم في تماسك أسرة العميد وأجياله المتعاقبة، ورسالة إيجابية إلى جماهير النصر كوننا جميعاً على قلب واحد، مشيراً إلى أنها فرصة لاستعادة الذكريات الجميلة، وقال: تعودنا في النصر على مثل هذه اللقاءات الودية منذ أن كنا لاعبين، وهي مبادرة طيبة للحفاظ على الأجواء الإيجابية التي تحيط بالنصر.

من جهته، تقدم الدكتور حسن سهيل لاعب النصر السابق بالشكر إلى القطب النصراوي طارق خانصاحب على مبادرته ، كونها جمعت بين لاعبين من مختلف الأجيال، وأدخلت البهجة والسعادة عليهم، كما أنها تسهم في تعزيز الألفة والمحبة بين ((أسرة العميد))، آملاً أن تتكرر هذه المناسبة سنوياً.

وأعرب محمد إسحاق ((حمدون))، عن سعادته بهذه المناسبة التي جمعته مع أصدقائه السابقين، وقال: أتقدم بجزيل الشكر إلى طارق خانصاحب على هذا اللقاء الذي يجعلنا قريبين من بعضنا البعض ونتمنى أن تستمر مثل هذه المبادرات التي تجمعنا وتعزز ارتباطنا بنادي النصر.

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