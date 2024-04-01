جماهير الجزيرة تطلق هاشتاج «عودة مبخوت مطلب»

أطلقت جماهير نادي الجزيرة ((هاشتاج)) على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل عنوان ((عودة مبخوت مطلب))، دعماً للمهاجم علي مبخوت الهداف التاريخي للنادي والكرة الإماراتية، بعد غيابه عن مباراة فريقه أمام البطائح، التي كسبها الأخير 3 - 2 في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت ردة الفعل الجماهيرية في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الروماني ميريل رادوي، المدير الفني للفريق، الذي أشار عقب مباراة البطائح إلى وجود خلافات داخلية، موضحاً أن إدارة النادي سيكون لها ردة فعل في الأيام المقبلة.

وكان علي مبخوت قد غاب عن التدريبات في الفترة التي أعقبت مباراة اتحاد كلباء، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في الجولة 16، وشهدت استبداله بين شوطي اللعب، لكنه غادر بعدها في خطوة عكست عدم تقبله لقرار المدرب، ما أدى إلى عدم مشاركته في مباراة البطائح.

وتحرك الجمهور ليعلن عن رغبته في مواصلة الهداف التاريخي مع الفريق، بعد الكثير من التعليقات التي تحدثت عن رحيله نهائياً خارج أسوار النادي، وأمنيات جماهير بعض الأندية التي أشارت إلى رغبتها في التعاقد مع علي مبخوت على الرغم من عدم وجود أي قرار أو تصريح رسمي عن وجود مشكلة أو نهاية العلاقة بين الطرفين.

وحقق ((الهاشتاج)) تفاعلاً كبيراً وسط الجماهير، مع تجاوب وتفاعل بعض قدامى لاعبي النادي، وأكد الجزراوية أهمية مواصلة علي مبخوت في الفترة المقبلة وحاجة الفريق إلى جهوده وخبرته الطويلة، خاصة أنه من العناصر المهمة في التشكيلة، وأحد مفاتيح انتصارات الفريق في السنوات الماضية، وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة رداً على الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل علي مبخوت مع ناديه الذي ارتبط به من المراحل السنية وحقق معه العديد من الإنجازات.

يحتل علي مبخوت المركز الرابع في قائمة هدافي النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين برصيد 9 أهداف، وبفارق 3 أهداف عن المتصدر لابا كودجو، وأحرز مبخوت أهدفه بعد مشاركته في 13 من مجموع 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في المنافسة بعدد دقائق لعب 1105 دقائق.

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