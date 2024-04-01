كيتا ناكاجيما من دبي إلى المجد العالمي لـ«جولة دي بي ورلد»

واصل الياباني كيتا ناكاجيما، رحلة الصعود الكبرى في عالم الغولف، بعد حصوله على أول لقب في مسيرته الاحترافية في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار ((السباق إلى دبي))، إثر فوزه في بطولة هيرو الهند المفتوحة، أول من أمس الأحد، ضمن بطولات ((السلسلة الآسيوية)) هذا الموسم. ويعتبر ناكاجيما، بمثابة المعجزة في اليابان، وهو الذي بدأ رياضة الغولف في سن السادسة، وتألق على صعيد الهواة بتصدره الترتيب العالمي لمدة 87 أسبوعاً متتالياً.

دور الإمارات

وقبل التحول للاحتراف كان للإمارات ودبي محطة مهمة في مسيرته، وتحديداً عندما قاد منتخب اليابان للفوز ببطولة ((آسيا والمحيط الهادئ)) للغولف، التي أقيمت في نادي خور دبي للغولف واليخوت في نوفمبر 2021، ومباشرة مطلع العام التالي بدأ رحلته في عالم الاحتراف ليحصل على بطاقة المشاركة في جولة دي بي ورلد العالمية.

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