تكريم الفائزين في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم» الرمضاني

اختتم المهرجان الرمضاني لنادي دبي لأصحاب الهمم بتكريم الفائزين في الفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية وشركاء النجاح من رعاة ومساهمين.

وفاز فريق الإداريين بلقبي ((سباعيات كرة القدم)) والكرة الطائرة، وحصد محمد الماس، وعلياء أحمد، ومحمد الزرعوني، ومحمد هجرس، وتيسير محمد، وهدى علي، ألقاب المسابقات المختلفة لتنس الطاولة ((أصحاب همم وموظفين))، بينما فازت رئيسة الفلاسي، وخليفة طالب بـ((البوتشيا))، بينما ذهبت ألقاب مسابقة الأكاديمية في فئاتها المختلفة إلى ندى عربي، وعلي حسين، وعبدالله عبدالسلام، ومنى مال الله، وذهب لقبا مسابقة الشطرنج إلى حمد بلال، وندى السيد.

وفاز فيصل المقبالي، وحسين الماس، وحمدة عبيد، وغلا حسين بألقاب البوتشي في الفئات المختلفة، بينما فاز في مسابقة الريشة الطائرة ((أصحاب همم وموظفين)) عيسى حاجي، وهشام فاروق، ولؤي صالح، وأسماء بسام، ولطيفة صاروخ، بينما فازت ميشيل جوميز برماية بندقية المختلط.

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