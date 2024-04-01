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منتخبنا لرفع الأثقال يستهل مشاركته في كأس العالم بتايلاند غداً

4/1/2024 7:16:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستهل منتخبنا الوطني لرفع الأثقال مشاركته في بطولة كأس العالم غداً الأربعاء في مدينة بوكيت الشاطئية التايلاندية، والتي تقام ضمن مظلة الاتحاد الدولي للعبة وينظمها اتحاد تايلاند وتستمر حتى 11 أبريل الجاري.

ووصلت بعثة منتخبنا الوطني إلى بوكيت السبت الماضي، وانتظمت في تدريبات يومية بإشراف الجهاز الفني الذي يضم رضا بطوطي المدير الفني في اتحاد رفع الأثقال، والمدربين أفيناش باندو وماهر القربي من نادي أبوظبي لرفع الأثقال.

ويشارك الرباع الإماراتي منذر الجسمي في منافسات وزن ((67 كجم)) غداً، ويخوض بقية زملائه عيسى البلوشي منافسات وزن ((89 كجم)) الجمعة المقبلة، ومي المدني وزن ((71 كجم)) 6 الجاري، ثم عز الدين الغفير وزن ((102 كجم)) في الثامن من أبريل، ويليه مؤيد النجار في منافسات وزن ((فوق 109)) كجم يوم 11 أبريل في ختام البطولة التي تشهد مشاركة 459 رباعاً ورباعة منهم 231 من الرجال يرفعون علم 88 دولة، و228 من النساء يمثلن 82 دولة، ومن بينهم نخبة الرباعين في العالم، الذين يتنافسون على البطاقات المتبقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس إذ تمثل البطولة الجولة الأخيرة من تصفيات الأولمبياد.

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