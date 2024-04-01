فارس جمعان: الوصل الأقرب لدرع الدوري بـ90 %

اعتبر فارس جمعان لاعب الجزيرة السابق، أن الوصل اقترب من حسم درع دوري أدنوك للمحترفين بنسبة تصل إلى 90 %، بتعزيزه لموقعه في قمة الترتيب بالفوز على ضيفه خورفكان بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة 17، وفي الوقت نفسه، خسر كل من العين وشباب الأهلي منافسيه المباشرين، نقطتين بتعادل ((الزعيم)) مع ضيفه الشارقة 1-1، و((فرسان دبي)) مع مستضيفهم الوحدة 3-3، وابتعد الوحدة والشارقة أكثر بهذا التعادل، وأشار إلى أن نتائج ((الإمبراطور)) تؤكد إصراره على الوصول بيده إلى منصة تتويج الدوري هذا الموسم، إضافة إلى العامل المساعد الثاني، بعدم رفض هدايا منافسيه، ليبتعد بفارق 10 نقاط عن العين في المركز الثاني، و11 نقطة عن شباب الأهلي في المركز الثالث، مع لعب ((الزعيم)) و((فرسان دبي)) مباراة أقل عن ((الفهود)).

وقال جمعان: الوصل أصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج بدرع الدوري، وأتوقع أن يحسم الدرع مبكراً إذا نجح في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث المقبلة، ومن ضمنها مواجهته مع العين في الجولة 20، وقبلها سيلتقي مع عجمان وحتا في الجولتين 18 و19، ويمتلك (الإمبراطور) عوامل كثيرة تجعله الأجدر والأحق بدرع الدوري في الموسم الحالي، ومنها دعم إداري قوي، والمدرب المتمرس الذكي، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، والذي يجيد إدارة المباريات، لينفرد الوصل بكونه الفريق الوحيد دون أي خسارة في المسابقة حتى الآن.

6 نقاط

وأضاف: من وجهة نظري الشخصية، أرى أن الوصل كسب 6 نقاط من الجولة 17 بالفوز وتعثر منافسيه المباشرين بالتعادل، ولذا فهو الفريق الأكثر استفادة من نتائج الجولة، بزيادة الفارق بينه وبين العين وشباب الأهلي قبل 9 جولات فقط على النهاية، وابتعاد الوحدة والشارقة عن المنافسة، وخروج الجزيرة عن دائرة الصراع بالخسارة أمام البطائح 2 - 3، وتراجعه إلى المركز الثامن، وإن كان هذا لا يعني حسم الوصل للقب تماماً لأنه لا تزال هناك حسابياً، 27 نقطة في الملعب، والمنافسة ستزداد صعوبة خلال الجولات المتبقية، مع دخول الدوري مراحله الأخيرة الحاسمة، سواء في صراع القمة أو الهروب من الهبوط.

وأوضح فارس جمعان، أن مباراة الوحدة وشباب الأهلي، كانت الأفضل في الجولة 17، وأن العين تأثر من ضغط المباريات وتنافسه على أكثر من جبهة في نفس الوقت، وقال: مباراة الوحدة وشباب الأهلي، قمة لم نرها منذ فترة طويلة، وأعتبرها مباراة الموسم، ومن وجهة نظري، الوحدة كان محظوظاً في تلك المباراة، لأن مدرب شباب الأهلي أخطأ، بتغيير 3 لاعبين مؤثرين مرة واحدة، ما أثر على رتم فريقه في الدقائق الأخيرة، أما العين، فوضح مدى تأثره بخوض عدد كبير من المباريات خلال فترة قصيرة، وعلى الفريق المزيد من التركيز خلال المرحلة الحالية الصعبة، وخاصة خلال أبريل المقبل، والذي تنتظره فيه العديد من المباريات الهامة، وفي مقدمتها مواجهته مع الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث عن دوامة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، والتي تجذب بقوة فريقي الإمارات وحتا، قائلاً: الإمارات قام بتدعيم صفوفه بشكل جيد في الانتقالات الشتوية الأخيرة، ولكني أعتقد أن ((القطار فات))، لأنه لا تزال هناك فوارق فنية كبيرة بينه وبينه اتحاد كلباء الأقرب إليه بالترتيب بالتواجد في المركز 12، رغم أن الفارق بينهما 6 نقاط فقط، مع تواجد الإمارات في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط، في حين، بات حتا الأقرب كثيراً إلى الهبوط، وأرى أن الإمارات وحتا يحتاجان إلى معجزة في الجولات الأخيرة للبقاء في دوري أدنوك للمحترفين.













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