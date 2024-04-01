إجادة الحكام في 5 مباريات وجزئيات بسيطة تحتاج للتغيير

أجاد قضاة الملاعب إدارة 5 مباريات في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين بدرجة كبيرة، واقتصرت الأخطاء المؤثرة على عدم احتساب ركلة جزاء لفريق حتا في الدقيقة 74 من عمر مباراته مع النصر، والتي أدارها حكم الساحة سلطان محمد صالح، وكان يجب أن تتدخل تقنية الفيديو بقيادة الحكم صقر الزعابي، في تلك اللعبة المثيرة للجدل، لأن حتا خسر المباراة بهدف دون مقابل.

ولم يكن لاعب اتحاد كلباء عبدالعزيز حمد، يستحق الطرد في الدقيقة 57 من عمر مباراة فريقه وعجمان، والتي أدارها الحكم حمد علي يوسف، لأن اللعبة التي حصل فيها اللاعب على الإنذار الثاني، مجرد تدخل على الكرة، وليس فيها تهور حسب رؤية محللي الأداء التحكيمي في القنوات الرياضية، وتأثر اتحاد كلباء بهذا الطرد، لأنه خسر 2 - 4 بعد أن كان متقدماً 2 - 1.

فيما كانت هناك بعض الجزئيات البسيطة المطلوب التركيز عليها وتغييرها مستقبلاً، وأبرزها التوقفات الكثيرة لسير المباريات باحتساب العديد من الأخطاء، وظهور البطاقات الصفراء في التحامات عادية.

ونجح الحكم عادل النقبي، ومعه عامر الضبيع حكم فيديو، في إدارة مباراة الإمارات وبني ياس بشكل جيد، واتخذ الحكم أحمد عيسى درويش، قرارين موفقين وبمساعدة من حكم الفيديو محمد الهرمودي، في الهدف الثالث لكل من الوحدة وشباب الأهلي.

وجاءت قرارات الحكام صحيحة، ولم تكن هناك أخطاء مؤثرة في مباريات الوصل وخورفكان، وأدارها أحمد سالم خلفان حكم الساحة، وأحمد عيسى درويش حكم فيديو، والعين والشارقة، وأدارها يحيى الملا حكم ساحة، وعيسى خليفة حكم فيديو، والجزيرة والبطائح، وأدارها عمر آل علي حكم ساحة، وسلطان محمد صالح حكم فيديو.

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